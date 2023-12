Documentaire ‘De Wereld in Ter Apel’ biedt een exclusieve inkijk in het epicentrum van de asielcrisis

TER APEL – Hoe ging het er in 2023 aan toe achter de hekken van het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel? In het jaar dat het kabinet viel over asiel en het onderwerp migratie grote invloed had op de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen, kregen documentairemakers Hans Hermans en Martin Maat een jaar lang exclusieve toegang tot een normaliter zorgvuldig afgeschermde wereld. Ze filmden hoe asielzoekers moesten slapen op de vloer van de wachtkamers van de IND in Ter Apel.

De makers waren er in december getuige van hoe de leiding van de IND na het bezoek van de inspectie besloot dat er niet langer in de wachtkamers geslapen mocht worden. De nieuwe vierdelige BNNVARA-serie biedt een niet eerder vertoonde inkijk in het hart van de asielcrisis en toont daarnaast de omstandigheden op de levensgevaarlijke vluchtroutes voordat vluchtelingen in Nederland asiel aanvragen. ‘De Wereld in Ter Apel’ is vanaf woensdag 10 januari om 22.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

Een jaar lang volgden de documentairemakers het proces dat asielzoekers doorlopen vanaf het moment dat ze zich voor het eerst melden om asiel aan te vragen tot aan het moment dat ze asiel krijgen of juist te horen krijgen dat ze Nederland moeten verlaten. De makers kregen toestemming om de verhoren van de Vreemdelingenpolitie (AVIM) en de gehoren van de IND met de camera te registreren. Ook gaf de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) toestemming om zogenoemde vertrekgesprekken met uitgeprocedeerde asielzoekers te filmen.

De weg naar Ter Apel

Voordat vluchtelingen in Ter Apel terechtkomen, hebben ze vaak al een lange en gevaarlijke reis achter de rug. Om deze reisroutes in kaart te brengen filmden de makers in Syrië, Ethiopië, Servië en op de grens van Belarus en Polen. Ook waren ze aanwezig op het schip Geo Barents van Artsen zonder Grenzen op de Middellandse Zee. Hier waren ze getuige van pushbacks door de Libische kustwacht en filmden ze vanuit de rubberboot van de hulpverleners een zeer gecompliceerde redding van 440 vluchtelingen op een schip in nood.

‘De Wereld in Ter Apel’ is een coproductie van ICU Documentaries en BNNVARA.

Klik HIER voor de trailer.

Ingezonden door BNNVARA