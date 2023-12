Sportcentrum Scheemda en V.V. Westerlee bundelen krachten voor Winterstop Fitness

SCHEEMDA, WESTERLEE – Sportcentrum Scheemda en Voetbalvereniging Westerlee slaan de handen ineen om sporters een extra boost te geven tijdens de winterstop. Vanaf dit seizoen krijgen de voetballers van v.v. Westerlee de mogelijkheid om hun conditie op peil te houden in de moderne faciliteiten van Sportcentrum Scheemda. Deze samenwerking biedt niet alleen voordelen voor de sporters, maar ook voor het sportcentrum, dat zo een nieuwe doelgroep kan verwelkomen.

Jan-Martin Koetje, voorzitter van V.V. Westerlee, toont zich enthousiast over de nieuwe samenwerking: “Dit is de eerste keer dat we zo’n samenwerking aangaan, en we zijn ervan overtuigd dat onze voetballers gebruik zullen maken van deze mogelijkheid en zo ook fitter uit de winterstop komen. Het is geweldig om te zien dat een sponsor als Sportcentrum Scheemda onze club zoiets kan bieden!”

Op 7 december ging Wouter Meijer, eigenaar van Sportcentrum Scheemda persoonlijk langs bij Westerlee om de toegangspassen uit te delen en leden van informatie te voorzien. De eerste pas werd uitgereikt aan selectiespeler Richard van der Vinne. (zie foto) ”Ik ben heel blij met dit initiatief. Ik heb goede verhalen gehoord over deze sportschool en zo komen we als club fitter de winterstop uit. Hopelijk zien we dit terug in de resultaten na de winterstop.”

Meijer benadrukt dat de samenwerking niet alleen gericht is op het behouden van fitheid tijdens de winterstop, maar ook op de ontwikkeling van jeugdvoetballers: “We introduceren het Active Championsprogramma, waarbij (jeugd)spelers krachttraining kunnen integreren ter ondersteuning van hun voetbalcarrière.”

Het Active Championsprogramma biedt jeugdspelers de kans om onder begeleiding van ervaren trainers specifieke krachttrainingen uit te voeren die hun prestaties op het voetbalveld kunnen verbeteren.

Deze samenwerking tussen Sportcentrum Scheemda en V.V. Westerlee is niet alleen een winst voor beide partijen, maar versterkt ook de banden tussen sportclubs en lokale bedrijven. Voor meer informatie over de mogelijkheden en het Active Championsprogramma kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Sportcentrum Scheemda.

Ingezonden door: Jan-Martin Koetje, Voorzitter V.V. Westerlee