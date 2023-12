De Sprankelgroep uit Sellingen speelt voor u: Keer’l, ’t is net een standbeeld

SELLINGEN – De Sprankelgroep uit Sellingen brengt in januari en februari het blijspel: Keer’l, ’t is net een standbeeld op de planken.

Adel in het Westerwoldse land? In dit blijspel in drie bedrijven, geschreven door J. Hemmink-Kamp, lijkt het er erg op. Barones Albertsman van Enzelens krijgt drie personen in huis die haar hele leven overhoop gooien. De eerste is het standbeeld van Napoleon, dat de barones net heeft gekocht. De andere twee zijn Jans Kloaver en Josefien Boonstroa. Na hun sollicitatie als huispersoneel zijn ze drie maanden op proef aangenomen. Hun eerste opdracht is Napoleon op een sokkel plaatsen in de werkkamer van de barones. Jans struikelt en Napoleon breekt in vele stukken, goede raad is duur en daarom bedenkt Josefien dat Jans zelf maar voor Napoleon moet gaan spelen. Uitgedost in een mooi pak en met een steek op zijn hoofd staat daar de nieuwe Napoleon, fier en onverschrokken, die door velen wordt bewonderd.

Niet iedereen is onder de indruk….. de Baron zou het beeld graag willen vernielen. Midden in de nacht moet het gaan gebeuren en samen met Jonker Lodewijk gaat de Baron op oorlogspad…… hoe dat afloopt?? U kunt het zelf zien!



Speeldata: zaterdag 27-01, vrijdag 02-02, vrijdag 09-02 en zaterdag 02-03 (2024)

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: De Sprankel te Sellingen

Reserveren kunt u via een pb op onze facebookpagina of bel naar: 0599322369 bij geen gehoor kunt u ook bellen naar 0640331031

Ingezonden