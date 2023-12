Ontdek en praat mee over de Toekomst voor Oldambt tijdens het Toekomst voor Oldambt Festival

SCHEEMDA – Op zaterdag 13 januari 2023 vindt het Toekomst voor Oldambt Festival plaats. Tussen 10:00 en 14:00 uur, in de toekomst in Scheemda, nodigen we inwoners, betrokken organisaties, raadsleden en collega’s uit om op een informele manier kennis te maken met diverse projecten verbonden aan Nationaal Programma Groningen.

Het festival biedt een gevarieerd programma met festiviteiten, muziek, lekker eten en een gezellige sfeer voor alle leeftijden. Diverse projecten, gesteund door Nationaal Programma Groningen, zoals Binnenstad Winschoten, Tijd voor Toekomst, De voorleesexpres en het koepelproject Graanrepubliek 2.0, zullen zich presenteren. Hierbij krijgen bezoekers de kans om op een eenvoudige manier meer te weten te komen over wat deze projecten inhouden.

Een divers programma voor iedereen

Bezoekers worden niet alleen uitgenodigd om op een informatieve manier het festival te beleven, maar ook om actief deel te nemen. Denk mee, kom met initiatieven en ideeën, en draag bij aan de toekomst van Oldambt. Dit in het kader van Nationaal Programma Groningen, maar ook in het licht van de kabinetsmaatregelen op de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning, oftewel ‘Nij Begun’. Wat zijn jouw ideeën voor perspectief en toekomstherstel in onze regio? Denk met ons mee, we kijken ernaar uit om van jou te horen!

Meer informatie en het programma: https://www.gemeente-oldambt.nl/toekomst-voor-oldambt-festival

Ingezonden door Gemeente Oldambt