Stichting Hertenkamp blij met terugdraaien besluit geen nieuwe herten toe te laten in hertenkampen

VRIESCHELOO, REGIO – Het kabinet ziet af van het besluit om vanaf 1 juli volgend jaar geen nieuwe dam- en edelherten meer toe te laten in hertenkampen.

Het kabinet presenteerde vorig jaar een lijst met zo’n 30 zoogdieren die je vanaf 1 juli 2024 nog als huisdier mag houden. Dit is de zogenaamde positieflijst. Dieren zoals stokstaartjes, Russische dwerghamsters, de chinchilla en ook edel- en damherten kwamen op de lijst niet voor.

Dit betekent dat dieren die niet op de positieflijst staan vanaf 1 juli volgend jaar niet meer mogen worden gefokt, verhandeld of gehouden. Dieren die er al zijn, mogen worden gehouden tot ze doodgaan.

Voor hertenkampen geldt, dat er geen jonge dieren meer bij zouden komen en dat de kuddes in de kampen langzamerhand zouden uitsterven. Deskundigen vinden dat deze dieren in de hertenkampen niet meer hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen en dat ze verder in vrijheid moeten leven. Dit zorgde voor veel kritiek. De herten die in hertenkampen wonen, zijn daar geboren en zullen waarschijnlijk in de vrije natuur niet overleven.

Vandaag maakte demissionair minister van landbouw: Piet Adema bekend dat ook edel- en damherten op de positieflijst komen te staan en dat ze “gewoon” als huisdier of in hertenkampen mogen worden gehouden. Het bericht zorgt voor blijdschap bij onder anderen Stichting Hertenkamp Vriescheloo, waar meerdere herten worden gehouden.