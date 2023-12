Kleine, maar gezellige, kerstmarkt bij de Staakenborgh

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 16 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELEND BEWOLKT | VOLGENDE WEEK BUIEN

Het is een droog weekend met soms een bewolkte periode en dan weer eens wat zon. Vandaag zal de bewolking overheersen en zal de zon maar af en toe doorbreken, morgen zullen de opklaringen de overhand hebben en zijn er dus meer zonnige perioden. Voor de temperatuur maakt dat allemaal niet uit want die komt zowel vandaag als morgen uit op 9 graden. De minimumtemperatuur voor vannacht is 5 graden. De wind is iets sterker dan gisteren met windkracht 3 tot 4 uit westen tot zuidwesten, en morgen af en toe windkracht 5.

Na dit weekend begint maandag ook nog droog maar het is overwegend bewolkt en later op de dag is er kans op regen. Dat is het begin van een omslag: dinsdag is nogal regenachtig en daarna komen er met een west-noordwestenwind af en toe buien naar ons toe. De temperatuur gaat later in de week een paar graden omlaag en vanaf vrijdag lijkt er ook kans op enkele winterse buien met windstoten. Het zal volgend weekend dan ook een beetje guur aandoen.