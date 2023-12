DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Donderdag, vermoedelijk tussen 16.00 en 18.00 uur, is in Haren een vrouw het slachtoffer geworden van een babbeltruc. De vrouw werd door een persoon, die zich voordeed als een medewerker van de politie, gebeld. Hij vertelde dat bij haar in de buurt een inbreker was aangehouden en dat haar bezittingen daardoor in gevaar waren. Om haar geld veilig te stellen moest ze dit op de mat voor haar buitendeur leggen, zodat de politie het kon ophalen. De vrouw legde een bedrag van vijf cijfers op de mat. Dit bedrag werd kort daarna opgehaald. Deze persoon ging er te voet vandoor. De politie verzoekt getuigen die op 14 december in de omgeving van de An der Tenge”, “Reinersweg”, “Von-Galen-straße” en de “Landegger straße” in Haren iemand hebben zien rennen of in een auto, met buitenlands- of kentekenplaten die niet uit de omgeving komen, stappen contact op te nemen.

Höltinghausen

Rond drie uur vannacht is bij een bank aan de Hauptstraße in Höltinghausen een geldautomaat opgeblazen. Toen de politie arriveerde waren de daders al gevlucht. Ze lieten een grote ravage achter. Naast de geldautomaat waren ook meerdere ramen van het bankfiliaal beschadigd. De omgeving werd door de politie afgezet en de brandweer onderzocht of er nog explosieven achtergebleven waren. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt.

Meppen

Gisteren is tussen 15.30 en 17.55 uur een rugzak uit een kluisje bij Kaufland aan de Am Neuen Markt in Meppen gestolen. De politie verzoekt getuigen zich te melden.