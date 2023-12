Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 19 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VERREGENDE DINSDAG | TOT HET WEEKEND BUIEN

Het is vandaag een erg natte dag want er valt vanochtend en een stuk van de middag geruime tijd regen. Totaal is 10 mm aan regen mogelijk, gerekend vanaf vanochtend-vroeg. In de namiddag wordt het wat droger en vanavond zijn er daarna opklaringen en nog een enkele bui. De temperatuur ligt rond 8 graden en er staat een matige zuidwestenwind, maar vanmiddag wordt de wind maar zwak tot matig uit het westen. De wind is dus het probleem niet, maar wel de regen: het is echt een dag voor de paraplu en de regenjas.

Morgen is dat ook wel zo maar dan is het een zaak van enkele opklaringen en enkele perioden met wat buiigheid. Er kan morgen een flinke regenbui bijzitten, de temperatuur schommelt ook morgen rond 8 graden, maar de wind is sterker met windkracht 4 tot 5 uit het westen.

Donderdag en vrijdag waait de wind uit het westen tot noordwesten. Ook dan is het nogal wisselvallig en vrijdag is er ook kans op een hagel- of sneeuwbui. Toch lijkt koud weer niet door te zetten want het weekend is er meestal een matige westenwind. Helemaal droog zal het dan niet zijn maar bij de kerstdagen lijkt het wel wat minder te gaan waaien.