Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 26 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE ZON | VRIJ KOUDE NACHT

Met een matige tot vrij krachtige westenwind is het vandaag een wisselend plaatje. Er zijn bewolkte perioden maar regelmatig zijn er ook brede opklaringen met zonnige perioden. Vooral vanmiddag kan er soms nog een bui voorbijkomen en de temperatuur is met 8 á 9 graden iets normaler dan gisteren.

Vanavond neemt de wind ook nog flink af en het is dan vrij helder, waardoor de temperatuur daalt tot ca. +1 graad. Er kan dus wat ijs op de auto komen, en bruggetjes en fietspaden kunnen vannacht misschien even glad worden.

Morgen wordt ook een vrij koude dag met een zwakke tot matige zuidoostenwind, veel bewolking, en in de loop van de ochtend en morgenmiddag af en toe regen. De temperatuur loopt morgenmiddag uiteindelijk nog op tot een graad of 7. Morgenavond loopt dat nog iets verder op met een beetje regen en daarna is het donderdag en vrijdag onbestendig met geregeld buien (inclusief windstoten).

Soms is er later in de week wel wat zon maar veel zal dat niet zijn. En het weekend van oud- en nieuw is ook niet helemaal droog.