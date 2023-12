Wie wordt de Westerwolder van het Jaar 2023? Er kan nog t/m 31 december op één van de vijf kandidaten worden gestemd

SELLINGEN – Wie wordt de Westerwolder van het Jaar 2023? De verkiezing Westerwolder van het Jaar wordt georganiseerd door de Kanaalstreek en het Streekblad en de gemeente Westerwolde.

Via een poll op de website van de Kanaalstreek en het Streekblad kan vanaf vandaag tot en met zondag 31 december worden gestemd.

Wie is de meest geschikte kandidaat om deze eervolle prijs te winnen? Hieronder lees je waarom deze inwoners van de gemeente Westerwolde kans maken op de titel.

Koen de Wit uit Bellingwolde

Koen de Wit uit Bellingwolde beleeft een topjaar in zijn tak van sport. In mei pakte hij in Zuidwolde met zijn paard Handy en zijn nieuwe ‘groom’ Amber van der Ploeg het noordelijk kampioenschap, half september voegde hij daar in Exloo de Nederlandse titel samengesteld mennen in de klasse L aan toe. Een combinatie van dressuur, vaardigheid en de spectaculaire marathon. De successen komen niet uit de lucht vallen. In 2017 en in 2019 is hij ook al gehuldigd als Noordelijk en Nederlands kampioen. Volgend jaar zomer gaat Koen weer voor de vaderlandse titel, maar dan in de klasse M. “Meedoen aan een EK of WK zou mooi zijn, maar dat zit er op korte termijn niet in. Het is een geldkwestie. Deelname aan zo’n evenement kost erg veel geld.”

Anita Boom Van Doorn uit Vriescheloo

Anita Boom Van Doorn uit Vriescheloo is voorzitter van de Stichting De kracht van vriendelijkheid. Samen met haar vrijwilligers stelt zij iedere maand dankzij giften in natura of geld boodschappenpakketten samen voor meer dan 30 huishoudens, die ‘even krap bij kas’ zitten. Ook wordt kleding en speelgoed beschikbaar gesteld. Verder worden zogeheten E.K.B.K.-beurzen gehouden waar gratis spullen verkrijgbaar zijn. “We willen vanuit empathie, compassie en vooral vriendelijkheid een ieder die dat nodig heeft een helpende hand toesteken en we willen daarnaast stimuleren om die uitgestoken hand aan te pakken. Laat mensen hun waardigheid behouden, wees vriendelijk. Wij vragen niet naar een loonstrookje, we hebben wel een gesprek.”

Catharina Glazenburg uit Bellingwolde

Catharina Glazenburg uit Bellingwolde is de drijvende kracht binnen de nieuwsredactie van de website Westerwoldeactueel.nl, de nieuwssite van RTV Westerwolde voor de gemeenten Westerwolde en Pekela. Ze is bijkans 24/7 in touw om de aangeleverde berichten en foto’s zo snel mogelijk op de website te plaatsen. Zodra zij een melding van een bericht op haar laptop hoort, wordt het bericht geplaatst. Daarnaast gaat ze ook samen met haar partner Jan op stap om (foto)reportages van evenementen en festiviteiten te maken. Haar toegewijde inzet wordt gewaardeerd. Dagelijks trekt de website duizenden bezoekers die op de hoogte willen blijven van het regionale nieuws en onlangs werd de grens van 4 miljoen unieke bezoekers overschreden.

Gerlinde Meendering uit Vriescheloo

Gerlinde Meendering uit Vriescheloo is de bevlogen aanjager van de wederopstanding van de hertenkamp in Vriescheloo. Samen met andere enthousiaste vrijwilligers heeft ze ervoor gezorgd dat alles er piekfijn bij ligt en dat de herten, schapen, eenden, ganzen, geiten en kippen goed verzorgd worden. De hertenkamp trekt steeds meer bezoekers, een signaal dat de voorziening gewaardeerd wordt. De inspanningen worden beloond. Verder zorgt haar levende kerststal voor veel bekijks en ook is het mogelijk om in de natuur te wandelen met haar ezels. Een paar honderd keer per jaar beginnen volwassenen en kinderen bij de boerenschuur aan de tocht. “En ze genieten met volle teugen. Ik krijg een bedrag van de wandelaars, zo verdienen de ezels hun eigen voer.”

Bart Kruizinga uit Bellingwolde

Bart Kruizinga uit Bellingwolde is voorzitter van Stichting K6 Tegen Kanker die in de afgelopen jaren door middel van verschillende acties geld inzamelt voor goede doelen in de regio. De teller staat inmiddels op een bedrag van 65.000 euro. De stichting kiest bewust voor projecten in de regio, dicht bij huis. Zo is geld geschonken voor de aankoop van een duofiets, hebben ouders met zieke kinderen vakantie kunnen vieren en heeft het hospice in Winschoten gordijnen, televisies, (rol)stoelen en computers kunnen aanschaffen. Ook het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda en het UMCG Beatrix kinder ziekenhuis hebben dankzij een donatie wensen in vervulling zien gaan. In januari wordt een spinningmarathon gehouden voor Beatrix Kinderrevalidatie.

Maak kennis met de vijf kandidaten

Net als in voorgaande jaren heeft Boelo Lutgert uit Stadskanaal een promotiefilm gemaakt. Maak kennis met de vijf genomineerde kandidaten.

Stemmen kan door gebruik te maken van de QR code bij de foto’s of door HIER te klikken.

Uitreiking

De Westerwolder van het Jaar 2023 wordt door burgemeester Jaap Velema bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westerwolde op dinsdag 9 januari.

Win een boodschappenpakket

Onder de stemmers wordt een boodschappenpakket ter waarde van 50 euro verloot. De prijs is beschikbaar gesteld door Op is Op Voordeelshop in Ter Apel.

Ingezonden door Paul Abrahams

Video: Boelo Lutgert