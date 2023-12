Wethouder Ellen van Klaveren brengt namens de gemeente de felicitaties over aan jubilerende dokter Feis

OUDE PEKELA – Wethouder Ellen van Klaveren bracht vanmorgen een bezoek aan jubilerende dokter Feis.

Dokter ‘luisterend oor’ Feis in Pekela is inmiddels 73 en zijn patiënten lopen nog steeds met hem weg. Altijd een luisterend oor hoor je bijna bij alle Pekelders die ooit in de praktijk aan de Hendrik Westertstraat in Oude Pekela zijn geweest.

Maar ook termen als kundig, zorgzaam en hij staat altijd voor je klaar of het nu ‘s morgens om 7 uur is of laat op de avond komen voorbij. De geliefde dokter Feis, (hij heet eigenlijk Wijnand van voornaam maar iedereen zegt dokter) viert op oudejaarsdag zijn 40-jarig jubileum in Pekela.

Hij studeerde in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Utrecht, Oldenzaal en Hengelo voor arts. Daarna vertrok hij naar Kenia. In Afrika leerde hij zijn vrouw Sophie kennen om in 1982 terug te keren naar Nederland.

Een jaar later verhuist hij naar Oude Pekela om er samen met zijn vrouw de huisartspraktijk te beginnen. Wethouder Ellen van Klaveren zette Dokter Feis en zijn echtgenote Sophie en assistente Gea donderdag in het zonnetje voor al die veertig jaar patiëntenzorg in Pekela.

Bron: Gemeente Pekela

Foto’s: Fred Stötefalk