De politie onderzoekt steekincident Siersteenlaan Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 29 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG MEEST DROOG | BUIIGE OUDJAARSDAG

Het is vandaag een redelijk wisselvallige dag met vrij veel bewolking, maar in de loop van de ochtend wordt het droger. Voor vanmiddag ziet het er daarna redelijk uit met af en toe mooie opklaringen. Meestal is het vanmiddag ook droog, vanavond neemt de kans op enkele buien weer toe. Er staat vandaag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind (windkracht 3 tot 5) en de temperatuur ligt rond 10 graden. De kracht van de windvlagen ligt rond 50 km per uur.

Vanavond en vannacht is er dus weer meer kans op een paar buien en daar kunnen enkele flinke buien bij zijn. Morgen zijn die buien ook weer voorbij en het is overdag de meeste tijd droog met af en toe een beetje zon. Het is morgen de beste dag van het weekend met 7 of 8 graden en ook dan staat er windkracht 3 tot 5.

De wind waait morgen trouwens uit west tot zuidwest maar zonndag waait die uit zuidwest tot zuid. Boven Engeland komt dan een nieuwe depressie in beeld en daardoor zijn er zondag perioden met regen of motregen. Dat is vooral in de middag, oudjaarsavond en nieuwjaarsnacht zijn het vooral enkele buien die het een beetje guur kunnen maken. Heel zware buien zijn er bij ons dan niet, de meeste kans op regen is er met nieuwjaar bij het IJsselmeer en de Wadden. Maar wisselvallig is het zondag wel en dat is het ook op de maandag.