Nog niemand aangehouden voor zware vuurwerkexplosie Midwolda

MIDWOLDA – De politie is dringend op zoek naar aanvullende informatie over de explosies die plaatsvonden tijdens oudejaarsnacht in Midwolda. Beschik jij over camerabeelden, ook vlak voor de explosies of heb je misschien zelf gefilmd? Laat het de politie weten.

Meerdere explosies hebben op oudejaarsnacht omstreeks 01:00 uur veel schade veroorzaakt aan woningen en auto’s in de Anna Maria Horalaan in Midwolda. Agenten die ter plaatse gaan zien op diverse plekken kleine brandjes en van meerdere woningen zijn ruiten gesprongen. Ook veel auto’s hebben zichtbare schade.

Zwaar illegaal vuurwerk

De explosies zijn mogelijk ontstaan in een lanceerinrichting die waarschijnlijk bedoeld was voor het afschieten van zwaar illegaal vuurwerk. Wanneer agenten zien dat nog niet al het vuurwerk in de stellage is ontbrand, wordt een deel van de omgeving enige tijd ontruimd. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf veiliggesteld en afgevoerd.

Politieonderzoek

Er is direct onderzoek ingesteld. Over de oorzaak is nog veel onduidelijk. Op nieuwjaarsdag ging het onderzoek verder met onder meer buurtonderzoek en het bekijken van beelden. Ze hebben nog niemand aangehouden. Er zijn inmiddels vijf aangiftes binnen van vernieling.

Agenten hebben vandaag aanvullend buurtonderzoek gedaan omdat ze graag een compleet willen krijgen van wat zich op oudejaarsnacht heeft afgespeeld en wie daarbij betrokken zijn geweest. Een speciaal droneteam heeft overzichtsbeelden gemaakt en de Forensische Opsporing en het NFI hebben sporenonderzoek gedaan.

Als je informatie of camerabeelden hebt, laat het dan de politie zo snel mogelijk weten. Alle informatie, hoe onbelangrijk dat ook lijkt, kan belangrijk zijn in het onderzoek. Neem contact op via 0900-8844. Doe je dat liever anoniem? Dat kan via Misdaad Anoniem 0800-7000.