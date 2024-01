WandelMetOnsMee wandelt in Gieten

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 4 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KALME DAG | MORGEN WAT REGEN

Het wordt vandaag een vrij rustige dag want er staat maar een zwakke tot matige noordwestenwind en die wind gaat vanmiddag ook nog afnemen. Helemáál droog is het niet maar er kan wel een buitje vallen, ook vanmiddag nog wel. De temperatuur ligt rond 5 graden.

Vanavond is er weinig verandering maar vannacht is er een matige zuidoostenwind en er komt vanuit het zuiden wat regen, en mogelijk ook even natte sneeuw want de minimumtemperatuur ligt vannacht rond +1.

Morgen word het in de middag 5 of 6 graden en een klein lagedrukgebied komt van zuidwest naar noordoost over het land. Dat is morgenavond boven Noord-Duitsland. De wind wordt veranderlijk maar het zal morgen vooral ook wisselvallig zijn met veel bewolking en af en toe regen.

En na de passage van die kleine depressie komt zaterdag dus een noordoostenwind, met temperatuur rond 2, veel bewolking, en soms wat lichte regen of sneeuw. Zondag en volgende week lijkt het daarna droog te zijn met middagtemperaturen rond het vriespunt en minima zondag rond -2 en daarna minima rond -4 graden. En vaak ook zon!