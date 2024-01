Video vertrek barrels bij Huize Bareveld

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 13 januari, 09.00 uur door John Havinga

BEWOLKT EN SOMS MOTREGEN | KOMENDE WEEK OPNIEUW VORST

Het wordt een grijze zaterdag met soms wat motregen en de wind uit het westen wordt matig tot vrij krachtig, 4 à 5 Bft. De middagtemperatuur komt te liggen rond 5 graden. Het schaatsplezier van de afgelopen dagen lijkt al weer lang geleden en het ijs in de sloten is in snel tempo aan het wegdooien. De bewolking is af en toe dik genoeg voor wat neerslag en door het wegtrekken van een hogedrukgebied, zal de wisselvalligheid de komende tijd gaan toenemen.

Zondag wordt het wisselvallig met buien. De temperatuur ook uit op ongeveer 4 à 5 graden, met regelmatig buien en buitjes. In de avond is daarbij ook wat natte sneeuw mogelijk. De nachtelijke temperaturen liggen nog boven het vriespunt en de wind uit het westen tot noordwesten blijft matig tot vrij krachtig (4 à 5 Bft).

Maandag en dinsdag (natte) sneeuwbuien. De temperaturen zullen begin komende week wat omlaag gaan naar +2 à +3 graden en in de nachten zakt het kwik naar waarden tussen -1 en -3 graden. Vooral maandag en dinsdag hebben vaak buien met (natte) sneeuw. Woensdag en donderdag zijn sneeuwbuien nog steeds in de regio te vinden, maar zijn er langere droge pauzes met de zon erbij. Al met al zien we de komende dagen wat winterse perikelen en gladheid. Hou de handschoenen en het strooizout dus nog maar even bij de hand.