DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Gisteravond is om tien uur bij een autogarage aan de Kathener Straße een brievenbus vernield. Ook liep een er naast geparkeerde VW California schade op. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De schade bedraagt ca. 1.600 euro.

A31/Geeste

Op de parkeerplaats Heseper Moor aan de A31 (rijrichting Emden) is tussen vrijdag 17.30 en zaterdag 10.10 uur tussen 600 en 700 liter diesel uit de tanks van twee vrachtwagens gestolen. De schade bedraagt ca. 1.600 euro.

Meppen

Tussen vrijdag 20.00 en zaterdag 2.30 uur is bij een woning aan de Bokeloher Straße ingebroken. Het is nog niet vastgesteld wat er precies is gestolen.

Tussen 18.45 en zaterdag 11.00 uur is bij een keukenstudio aan de An der Haarbrücke een poging tot inbraak gedaan. Er is schade aangericht, maar niets gestolen.

Gisteren is tussen 12.00 en 15.00 uur in de jachthaven aan de Schützenhof een zeven meter lange sportcruiser deels gezonken. Vermoedelijk is ten gevolge van het hoge water, de vorst en daarna de dooi een lek in de boot ontstaan. De brandweer heeft een oliescherm geplaatst om te voorkomen dat de uitgelopen diesel in de Eems terecht kwam. De boor wordt binnenkort uit het water gehaald.

Hilkenbrook

Tijdens het inzamelen van afgedankte kerstbomen door de KLJB Hilkenbrook is aan de Hauptstraße een 18 jarige jongen zwaargewond geraakt. Hij viel van een volle aanhanger en kwam hard op het wegdek terecht. Hij is met zware verwondingen met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Dörpen

Bij een ongeval op de kruising B70 / Bahnhofstraße / Hauptstraße zijn gisteren om 14.30 uur twee personen gewond geraakt. Een 65 jarige bestuurder van een Ford C-Max botste tegen een Genesis GV70 van een 59 jarige man. Het kruispunt wordt beveiligd met verkeerslichten. Bij de aanrijding raakte de 65 jarige licht- en een 33 jarige vrouw, die bij hem in de auto zat, zwaargewond. De bestuurder van de Genesis kwam met de schrik vrij. De schade bedraagt 50.000 euro.

Aschendorf

Tussen vrijdag 22.25 en zaterdag 9.30 uur is bij een pizzeria aan de Dr-Horstmann-Straße ingebroken. De daders gingen er met diverse voorwerpen vandoor. Over de hoogte van de schade is niets bekend.