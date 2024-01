StartFest: GA! Maak werk van je toekomst!

GRONINGEN, DRENTHE – Op 25 januari 2024 vindt het allereerste StartFest plaats in de Euroborg van 09.00 tot 20.00 uur. Dit evenement is het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland, bestaande uit 12 festivals verspreid over Groningen en Noord-Drenthe.

Op Startfest draait alles om ontwikkeling en het ontdekken van talenten. Iedereen is welkom. Jong of oud… wat de opleiding, werkervaring of achtergrond ook is. We kijken niet naar een CV, maar naar wat iemand kan.

Opleiders, bedrijven, ondernemers en brancheorganisaties laten op StarFest graag zien wat ze te bieden hebben. Door doe-activiteiten inspireren we inwoners in hun ontwikkeling, Dit kan zijn (meer) gaan werken, een (andere) baan, beginnen met een opleiding, vrijwilligerswerk of beginnen met een oriëntatie. Iedere beweging is waardevol. Gidsen staan klaar om bezoekers op weg te helpen en te ontdekken wat hun talenten en mogelijkheden zijn.

Donderdag 25 januari kan iedereen gratis binnenlopen tussen 09.00-20.00 uur. Laat je inspireren om je kwaliteiten en talenten te ontdekken en wat je hiermee kunt doen.

Er is van alles te doen: leer lassen, fiets virtueel door Groningen, was op een hoogwerker ramen, programmeer een mini robot, speel games met een VR-bril, test je digitale vaardigheden of ontspan bij straattheater en krijg kledingadvies van een styliste.

Of volg workshops: Ondernemen (n)iets voor jou, Doorbreek je patroon met Mental Core, Presenteer je talent in 60 seconden, Welke Skills zet jij in?

Op aanvraag is tussen 10.00 – 18.00 uur kinderopvang beschikbaar voor kinderen tot 6 jaar.

Voor meer informatie en updates over het programma, bezoek www.StartFest.nl of volg StartFest op social media.

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De festivals worden georganiseerd door diverse bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

