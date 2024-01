Independer: Aantal verkeersongevallen in Groningen gestegen met 5,8%

GRONINGEN– Het aantal ongelukken in het Groningse verkeer neemt toe. In 2022 ging het 3.408 keer mis op wegen in de provincie Groningen, een stijging van 5,8% ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is lager dan landelijk gemiddeld (+6,8%), al zijn er wel grote lokale verschillen binnen de provincie. In Veendam ging het bijvoorbeeld zelfs om een stijging van 10,6%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van onlangs gepubliceerde data van Rijkswaterstaat.

Groningen is niet de enige provincie waar het aantal verkeersongevallen is toegenomen. De sterkste stijging vond plaats in Zeeland (+10,9%), gevolgd door Noord-Brabant (+10,4%). Flevoland is de enige provincie waar juist een lichte daling was van het aantal ongelukken in het verkeer (-0,8%). “Door het toenemend aantal auto’s op de weg zou het kunnen dat deze stijging ook in 2023 doorzet. Ook hebben wij puur gekeken naar het aantal geregistreerde ongevallen. Als mensen het onderling regelen, zonder dat de verzekering daarbij betrokken is, dan wordt dat niet in de statistieken meegenomen. Het werkelijke aantal kan dus nog hoger liggen”, legt Independer auto-expert Menno Dijcks uit.

Sterkste stijging in Veendam

Het aantal verkeersongevallen is binnen de provincie het sterkst toegenomen in de gemeente Veendam. In het laatst geregistreerde jaar ging het hier 156 keer mis op de weg, een stijging van 10,6% ten opzichte van een jaar eerder. Ook in de gemeente Groningen (+9,9%), Stadskanaal (+9,6%) en in Westerwolde (+7,5%) was het oppassen geblazen door het sterk stijgende aantal ongelukken in het verkeer.

Niet overal was het kommer en kwel. In de gemeenten Oldambt (-4,7%) en Pekela (-1,9%) nam het aantal verkeersongevallen juist af.

Hier gebeuren de meeste ongevallen

De meeste ongevallen in de provincie gebeuren in de gemeente Groningen. In het laatst gemeten jaar werden er daar 1.549 verkeersongevallen geregistreerd. De provinciale hoofdstad is hiermee zelfs goed voor bijna de helft van alle ongelukken in de hele provincie. De provinciale top vijf gemeenten met de meeste verkeersongevallen is:

Groningen: 1.549 verkeersongevallen Midden-Groningen: 379 verkeersongevallen Westerkwartier: 342 verkeersongevallen Eemsdelta: 235 verkeersongevallen Oldambt: 224 verkeersongevallen

In Pekela lijken de wegen vooralsnog het veiligst: al werden in één jaar tijd alsnog 51 verkeersongevallen gemeld. Benieuwd naar hoe het zit in jouw gemeente en wil je meer lezen over het onderzoek? Bekijk dan de onderzoekspagina van Independer op https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/verkeersongevallen-neemt-toe

Ingezonden door Independer