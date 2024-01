Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 16 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS NOG SNEEUW | NA VRIJDAG MINDER KOUD

Het is de meeste tijd nog bewolkt met soms wat lichte sneeuw, maar veel buien zijn er niet. Wél is het door de sneeuw van vannacht en door het opvriezen van natte stukken verraderlijk glad op de weg. Later vandaag is er wat zon en de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 2 graden. De sneeuw die er ligt zal gaan smelten, maar sneeuwresten kunnen vanavond weer gaan bevriezen want dan daalt het tot -1 á -2. De wind is vandaag matig uit het westen tot zuidwesten, vanavond draait de wind naar het zuiden.

Vannacht en morgen is er een zwakke tot matige, veranderlijke wind. Het is overwegend bewolkt met morgen misschien een kleine sneeuwbui. De minimumtemperatuur voor komende nacht is ongeveer -3, de maximumtemperatuur voor morgen is +1 á +2.

Donderdag is er een noordwestenwind met af en toe zon en een enkele sneeuw- of regenbui. Minimumtemperatuur dan rond -2, maximum donderdag rond +3. Vrijdag en zaterdag wordt het 4 graden en dan is het droog, vanaf zondag valt er soms regen en dan gaat de temperatuur een stuk verder omhoog.