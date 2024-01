Bingo in ’t Ganzenust

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 17 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE KOUDE DAG | NOG EEN PAAR DAGEN KOUD

Het is een koud dagje vandaag met vanochtend -1 tot -2 en nog een matige zuidwestenwind en wellicht nog een sneeuwbuitje. En vanmiddag is er dan wel wat zon, maar hoger dan +1 komt de temperatuur niet en ook dan is er vrij veel bewolking. Dan is er maar heel weinig wind en vanavond gaat het ook snel weer vriezen.

Vannacht is de minimumtemperatuur ongeveer -2 en later in de nacht en morgenochtend is er ook kans op een sneeuw- of regenbui vanuit de Waddenzee. Dus dan kan het erg glad worden op de weg, verder is er morgen vaak wat zon en ook in de middag en avond kan nog een sneeuw- of regenbui vallen. Maximumtemperatuur morgen rond +3.

Vrijdag is die kans op een bui en lokale gladheid nog niet voorbij: minimum dan rond -1 en maximum rond +4. Het weekend is wél droog, met mooie zonnige perioden en middagtemperatuur rond +4 graden. Bovendien komt er dan een vrij krachtige zuidwestenwind te staan dus het zal nog koud zijn. Ná het weekend stijgt de middagtemperatuur naar 8 of 9 graden.