Duits-Nederlandse themadag over gezinsbijslagen

REGIO – U werkt als grenspendelaar in Duitsland of Nederland en heeft vragen over Duitse en Nederlandse gezinsbijslagen zoals kinderbijslag of ouderschapsuitkering? De GrensInfoPunten langs de Duits-Nederlandse grens houden op woensdag 7 februari 2024 een themadag over gezinsbijslagen. Een digitaal adviesgesprek duurt ca. 45 minuten en is mogelijk tussen 9.45 – 12.00 uur en 13.30 – 15.45 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden noodzakelijk.



Tijdens dit digitale evenement krijgen grenspendelaars in Duitsland of Nederland de gelegenheid om rechtstreeks te praten met deskundigen van de voor hen verantwoordelijke autoriteiten. Daartoe behoren de Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland, verschillende bureaus voor ouderschapsuitkering in de buurt van de grens, een bureau voor kinderbijslag uit Nordrhein-Westfalen dat verantwoordelijk is voor de Kinderzuschlag, het Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de adviesteams van de GrensInfoPunten.



Geïnteresseerden kunnen nu hun individuele adviesafspraak maken via het kantoor van het GrensInfoPunt van de Eems Dollard Regio (GIP EDR). Stuur een e-mail naar gip@edr.eu en vermeld hierin ook het telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. Een van de GIP EDR-adviseurs zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.



U kunt zich inschrijven tot en met vrijdag 2 februari 2024. Er zijn slechts een aantal afspraken mogelijk.



Kijk voor meer informatie op www.grenzinfo.eu/edr.



De dienstverlening van GIP EDR wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de Duitse deelstaat Niedersachsen, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincies Groningen en Drenthe, de Arbeidsmarktregio Drenthe, de Landkreise Emsland en Leer en de Agentur für Arbeit Nordhorn.

