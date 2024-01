Rondje Roege Baarg, crossloop en wandeltocht over vier afstanden door mooi Westerwolde

ONSTWEDDE – Hardlopers en wandelaars die wel houden van een mooie loop over grotendeels onverhard terrein, komen op zaterdag 3 februari goed aan hun trekken in Onstwedde. Want dan is er Rondje Roege Baarg, een crossloop en wandeltocht over vier afstanden door mooi Westerwolde. De organisatie is in handen van Hardloopclub (HLC) Onstwedde in samenwerking met stichting Wandelen in Westerwolde.

De deelnemers wandelen en lopen hard over onverhard terrein door mooi Westerwolde, onder meer Ter Wupping, Veele en Wessinghuizen. De hardlopers hebben keuze uit vier afstanden 6, 11, 18 of ruim 22 kilometer. Wandelaars lopen 6 of 10 kilometer. Voor alle afstanden behalve de 6 kilometer zijn er onderweg één of meerdere verzorgingsposten. Ook is er na afloop voor alle deelnemers wat te eten en te drinken. Voor de hardlopers is er handmatige tijdwaarneming, de uitslagen zijn na afloop te vinden op www.uitslagen.nl.

Rondje Roege Baarg wordt gesponsord door Coop Onstwedde, Uw Slager Hemmen, John Meinds de Echte Bakker en Bouwbedrijf Speelman.

Rondje Roege Baarg start en finisht bij sporthal De Bast aan de Boslaan 18 in Onstwedde. Daar vindt ook de inschrijving plaats vanaf 9.30 uur. Voorinschrijven kan tot en met 25 januari via inschrijven.nl . De hardlopers gaan om exact 11.00 uur van start, de wandelaars kunnen tussen 11.15 en 12.15 uur vertrekken.



Kijk voor meer informatie over HLC Onstwedde op www.hardloopclub-onstwedde.nl.

Ingezonden