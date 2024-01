Nieuw themapark “Space Magic” opent eind 2024 in Aurich

AURICH – De stad Aurich wordt dit jaar verrijkt met een opwindende attractie: Het themapark “Space Magic” opent zijn deuren midden in het stadscentrum en belooft een onvergetelijke ervaring voor bezoekers van alle leeftijden.

De oprichters, Steve Schröder en Christoph Vogels, hebben grote plannen voor de bovenverdieping van het Caro Experience and Leisure Center in Aurich. Met een totale investering van zes miljoen euro zal het themapark “Space Magic” in het vierde kwartaal van dit jaar worden geopend. De renovatie van de bovenverdieping van Caro, met in totaal 4800 vierkante meter, zal de grootste aaneengesloten klim- en trampolinepark in Nedersaksen, de grootste overdekte recreatieplaats voor alle leeftijdsgroepen in het noordwesten van de Republiek, de enige Ninja-Tag-parcours in Nedersaksen en de enige Pixel Game Arena in het noordwesten bieden.

“Space Magic” zal bezoekers meenemen naar onbekende werelden, variërend van laser tag, Jump Area en klimparcours tot escape room-uitdagingen. Het concept van de multi-entertainment-belevingswereld belooft plezier en avontuur voor het hele gezin.

De combinatie van digitale en analoge aanbiedingen is een focus van het themapark. “We begrijpen dat jongeren tegenwoordig gefascineerd zijn door hun smartphones. Ons doel is echter om ze door digitale aanbiedingen aan te zetten tot lichamelijke activiteit”, aldus Christoph Vogels.

Het hoogtepunt van het park is het restaurant met 350 zitplaatsen, waar gasten kunnen genieten van een adembenemend uitzicht op de ruimte. “Space Magic” zet in op meeslepende gastronomie, waarbij eten een ervaring op zich wordt.

De renovatie van de bovenverdieping van Caro kost in totaal 3,8 miljoen euro, terwijl de twaalf attracties nog eens 1,7 miljoen euro en het restaurant 500.000 euro vereisen. TB Investments, de eigenaar van Caro, zal een deel van de kosten voor zijn rekening nemen, inclusief de vernieuwing van de technische installaties en de installatie van zonnepanelen op het dak van het winkelcentrum.

Het themapark “Space Magic” zal naar verwachting geopend zijn van woensdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur, tijdens vakanties en op feestdagen ook op andere dagen.

“Space Magic” zal niet alleen een verrijking zijn voor Aurich, maar ook voor de hele regio. Burgemeester Horst Feddermann is verheugd over het project en benadrukt het belang ervan voor de economie en de aantrekkelijkheid van de stad Aurich.

Meer informatie over “Space Magic” en boekingsmogelijkheden zijn beschikbaar op de officiële website van het themapark. Auricher kunnen zich ook via sociale media informeren over toekomstige ontwikkelingen en acties.

Over Space Magic

“Space Magic” is een bedrijf gevestigd in Aurich, gespecialiseerd in de exploitatie van vrijetijdscentra en recreatieaanbiedingen. De oprichters, Steve Schröder en Christoph Vogels, hebben samen een innovatief concept ontwikkeld om bezoekers van alle leeftijden mee te nemen naar een wereld vol avontuur en entertainment. Met hun investering van zes miljoen euro creëren ze een unieke ervaring die de stad Aurich en de hele regio zal verrijken.

Ingezonden door Katrin de Buhr