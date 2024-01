Controle in Musselkanaal en Stadskanaal bij garageboxen en kamerverhuur

MUSSELKANAAL, STADSKANAAL – Op woensdag 17 januari 2024 controleerde de gemeente Stadskanaal samen met de politie verschillende locaties in Musselkanaal en Stadskanaal. In Stadskanaal is een handelshoeveelheid drugs aangetroffen.



De onaangekondigde controle vond plaats bij een autobedrijf in Musselkanaal waar opslagboxen zijn gevestigd, garageboxen en een locatie waar kamerverhuur plaatsvindt. In de opslag- en garageboxen zijn geen bijzonderheden aangetroffen. In een kamer in Stadskanaal is een handelshoeveelheid drugs aangetroffen.



Verder onderzoek

De drugs zijn meegenomen door de politie en zal hier worden getest. Alle aangetroffen verdovende middelen en spullen zijn door de politie in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek.



Bereikbaarheid

Positief was dat de meeste gecontroleerde locaties aan de eisen voldeden. Bij de controle werd door een groot aantal eigenaren en/of gebruikers medewerking verleend aan de controle. Een aantal gebruikers kon niet ter plaatse komen of werd niet bereikt. Deze panden zijn alsnog geopend met hulp van een slotenmaker. Toezichthouders van de gemeente zijn bevoegd om elk bedrijfspand te betreden zonder toestemming van de gebruiker van het pand. De panden zijn na de controle voorzien van nieuwe sloten.



Meld verdachte situaties altijd!

Inwoners kunnen helpen met het bestrijden van ondermijning door alert te zijn en vermoedens te melden. Heeft u een onderbuikgevoel bij een bepaalde zaak, persoon of aanvraag, waarbij u denkt: ‘dit klopt niet’? Meld dit altijd bij de politie via 0900 8844 (en in noodgevallen met 112) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000). Een onderbuikgevoel is vaak terecht, meld dus ook bij twijfel.

Ingezonden