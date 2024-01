Geslaagde Nieuwjaars Single Toernooi dartclub Zwien oet Noorden

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 21 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG 1 KOUDE DAG | OVERGANG MET WINDSTOTEN

Het zal een overwegend bewolkte zondag zijn met een toenemende wind, want we gaan over naar zachter weer met regen en veel wind. En die overgang gaat ook gepaard met een beetje lichte regen en daardoor kan het vanochtend lokaal even glad zijn want er is ook kans op wat ijsregen, ondanks dat het al boven nul is.

Vanmiddag is dat voorbij en de zon kan even doorbreken. Maar veel is dat niet en we krijgen windkracht 4 tot 6 en uiteindelijk een temperatuur van 4 á 5 graden.

Dat is dus toch nog een koude dag, maar vanavond en vannacht gaat de temperatuur nog omhoog om morgenochtend uit te komen op 9 graden. Maar bovenal krijgen we vannacht en morgenochtend windkracht 6 tot 7 en windstoten tot rond de 80 km/uur. Het meeste van de sneeuw is dan natuurlijk wel verdwenen.

Morgenmiddag is het trouwens droger met veel minder wind en een paar opklaringen, middagtemperatuur morgen 9 of 10 graden en ’s middags nog windkracht 4 tot 5.

Dinsdag begint droog met wat zon maar later gaat het regenen bij windkracht 4 tot 6 en ongeveer 10 graden, woensdag is er een westenwind met wat zon en enkele buien. En daarna is het nog “lichtjes” wisselvallig zonder veel regen, maar met iets lagere temperaturen.