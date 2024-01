Roon Staal doet Bad Nieuweschans aan tijdens winter tour

BAD NIEUWESCHANS- Zanger en pianist Roon Staal komt in zijn nieuwe Winter Tour naar Bad Nieuweschans. Het concert vindt plaats op zaterdag 17 februari in De Graanrepubliek. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Magische, rustgevende sfeer

Met zijn warme tenor-stem en melodieuze pianospel weet hij zijn publiek mee te nemen in een magische, rustgevende sfeer. Volledig genaamd Hieronymus speelt Roon – oomzegger van Ede Staal – bekende cover songs op authentieke wijze en eigen werken zowel in het Engels als Nederlands.

Musical en buitenland

Als kind stond Staal al op de theater planken en in TV studio’s met artiesten als John Kraaijkamp sr., Ruth Jacott, Ron Brandsteder en Ernst Daniël Smit. In de hit-musical Les Miserables speelde Staal de kinderrol Gavroche in het Carré theater en als jonge twintiger nam hij de titelrol in de rock-opera ‘Tommy’ op zich met lovende kritieken ten gevolg. In de musical Rembrandt speelde hij even later naast Henk Poort als zoon Titus van Rijn en met Chantal Janzen en Freek Bartels gaf hij in 2010 gestalte aan het verhaal van de Hollandse musical Petticoat waarmee hij de grote theaters aandeed. Met name daarna trad Roon veel op in het verre Oosten van Rusland en Japan met zijn solo werk terwijl hij in Nederland nu zo’n 4 touren per jaar volbrengt.

Niet bekend van radio of TV maar door legendes geprezen

“Wonderlijk, eigenlijk, dat het hem is gelukt zo lang relatief onbekend te blijven”, aldus recensist Jacques d’ Ancona. Niet bekend van radio of TV maar geprezen door bekendheden zoals Art Garfunkel (Let the amazing tenor vocal performance of Mr. Staal now carry you away!) en Gilbert O’Sullivan (It’s his voice, not least his songwriting ability, that really shines throughout) en het publiek dat u reeds voorging kunt u deze winter nu genieten van de ingetogen maar ontwapenende performance van deze 43-jarige musicus.

Alle informatie over dit concert kunt u vinden op de website www.roonstaal.com.

