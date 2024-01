Bericht van de Bond van Oldambtster Belastingbetalers over de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Winschoten

WINSCHOTEN – De Bond van Oldambtster Belastingbetalers (BOB) heeft op haar website een nieuw artikel geplaatst over het inmiddels 3e plan voor een nieuw gemeentehuis. Hieronder hun persbericht.



Sinds in 2017 het eerste plan werd gepresenteerd zijn de bouwkosten gestegen van 7 miljoen naar

ruim 31 miljoen. In eerste instantie was er alleen sprake van een extra vleugel naast het bestaande gemeentehuis. Er zou niets worden gesloopt. In het nieuwste plan wordt de jaren 70 aanbouw afgebroken. Het historische deel aan de Langestraat blijft staan.



Wat betreft het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis is het belangrijk of het past in de omgeving. Die

bestaat voornamelijk uit oude panden die gebouwd zijn in de bloeiperiode van de stad Winschoten.

De impressies van de nieuwbouw laten iets zien wat daar, voorzichtig uitgedrukt, niet bij past. Het

gaat al mis met de grootte van het gebouw. Door de Hema te combineren met het gemeentehuis

ontstaat een dominante kolos die alle aandacht naar zich toe trekt. Het gebouw zelf oogt niet alleen groot, maar de enorme raampartijen versterken dat effect nog eens waardoor het nog groter lijkt. De bouwstijl is zeer modern en zou op een andere plek goed tot z’n recht komen, maar hier vloekt het met de omgeving.



Bij de nieuwbouwplannen van het gemeentehuis is de Hema van het begin af aan betrokken. Initiatiefnemer is de gemeente die wil voorkomen dat haar mooie, nieuwe gemeentehuis straks

ontsiert wordt door het gedateerde Hema-gebouw wat er voor staat. Er is sinds de opening in 1974 (precies 50 jaar geleden) niets aan veranderd, behalve twee grote ramen op de 1e verdieping voor het restaurant. Die onderhandelingen tussen de gemeente en Hema lopen niet altijd even soepel. In 2018 trok de gemeente na 1,5 jaar de stekker er uit. In 2022 gebeurde dat opnieuw waardoor een einde kwam aan de samenwerking. Nu lijken beide partijen het toch eens te zijn over de grote lijnen.



De nieuwbouw heeft ingrijpende gevolgen voor het aantal parkeerplaatsen achter het gebouw. Nu zijn er in totaal 256 parkeerplaatsen beschikbaar. In de nieuwe situatie blijven er maar 140 over.

Die zijn niet alleen bedoeld voor bezoekers van winkels, maar ook voor de ambtenaren (langparkeerders).

Dat bijna de helft van de parkeerplaatsen verdwijnt heeft nog niet eens met het nieuwe gemeentehuis

te maken, maar met het verdwijnen van het parkeerterrein achter het huidige gemeentehuis. Daar

worden straks huizen gebouwd. Wat betreft het verdwijnen van parkeerplaatsen is de oplossing eigenlijk vrij simpel. Laat het parkeerterrein achter het huidige gemeentehuis bestaan. Die paar extra huizen kunnen ook elders gebouwd worden.



Het blijft bijzonder dat in een geherindeelde gemeente een nieuw gemeentehuis hoge prioriteit heeft.

Volgens de verantwoordelijke wethouder wordt het een gebouw waar zowel inwoners van Oldambt als

de ambtenaren trots op kunnen zijn. Het is maar de vraag of er veel burgers zijn die daar net zo over denken. Er zijn een heleboel aanzienlijk belangrijkere zaken.



Wat in het plan ontbreekt, is het belang van de burgers bij een nieuw gemeentehuis. Aangezien de jaarlijkse exploitatielasten stijgen, betaalt de burger uiteindelijk meer.



Het is al vaker genoemd, maar de huidige Klinker is een berucht voorbeeld hoe het vooral niet moet.

Alles wat fout kon gaan, ging ook fout. Inmiddels staat er een gebouw waarvan de exploitatielasten

ruim 2x zo hoog zijn als de oude Klinker.



Op 31 januari beslist de Oldambtster gemeenteraad over het wel of niet doorgaan van het plan.

Het uitgebreide artikel over de nieuwbouw is te vinden op de BOB-website.

Link: https://www.bondvanoldambtsterbelastingbetalers.nl/gemeentehuis-nieuwbouwplan-2024

Ingezonden door Gert van der Laan