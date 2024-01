Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Gistermiddag zijn om 15.40 uur de hulpdiensten uitgerukt naar het Dortmunder-Ems-Kanal. Ter hoogte van de Hilter sluizen aan de Hilterstraße in Dörpen dreigde een 67 meter lange, met gerst beladen, binnenschip te zinken. De boeg van het schip liep 10 tot 15 meter diep aan de grond. De beide opvarenden wisten het schip ongedeerd te verlaten. De brandweer legde een oliescherm aan om wegvloeiend brandstof in te dammen. De bergingswerkzaamheden zullen naar verwachting meerdere dagen in beslag nemen. Het scheepvaartverkeer is weer hervat.

Meppen

Vanmorgen werd de brandweer om 9.20 uur opgeroepen voor een incident in een appartement aan de Herzog-Arenberg-Straße in Meppen. Daar had iemand een waterkoker op een ingeschakelde kookplaat laten staan. Hierdoor ontstond een sterke rookontwikkeling. De bewoner is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De overige bewoners van het appartementencomplex werden voor korte tijd geëvacueerd, maar konden, nadat duidelijk was wat er aan de hand was, al snel naar hun woningen terugkeren.