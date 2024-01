DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een woning van een 52 jarige bewoner aan de Marktstraße in Weener een blauwe Opel Astra Sport Tourer gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Meppen

Rond half elf gistermorgen is tijdens het rijden op de B402 in Meppen een Mercedes in brand gevlogen. De bestuurder wist de wagen nog aan de kant te zetten. De beide inzittenden bleven ongedeerd. De wagen is volledig uitgebrand.