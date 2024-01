Treant haalt zesde vervolgopleiding binnen: Klinische psychologie

EMMEN – Treant breidt het aantal medische vervolgopleidingen verder uit. Vanaf nu kunnen GZ-psychologen zich verder door ontwikkelen bij Treant tot klinisch psycholoog. Het is de zesde specialistische vervolgopleiding die binnen Treant doorlopen kan worden. De opleiding Klinische psychologie duurt vier jaar.

Een klinisch psycholoog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van complexe psychische of psychosomatische problematiek. Ook heeft de klinisch psycholoog kennis van en ervaring met wetenschappelijk onderzoek en management. De meeste klinisch psychologen werken in GGZ-instellingen en ziekenhuizen.

Meerwaarde

‘De opleiding tot klinisch psycholoog is een mooie aanvulling’, stelt opleider en klinisch psycholoog Mirjam Wijnandts van Treant. ‘We zijn specialist op een specifiek gebied, waarbij we van grote toegevoegde waarde zijn naast alle andere artsen en paramedici. Vaak is ziekte ook verbonden met gedrag, persoonlijkheid en interactie met de omgeving. Om hierover deskundigheid in huis te hebben biedt meerwaarde in onze zorg aan patiënten. Dat geldt zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Denk hierbij onder meer aan hulp voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten, zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. Of mensen met somberheid na een oncologische behandeling. En ook patiënten met hartproblemen die angst hebben na het plaatsen van een pacemaker of ICD.’

Daarnaast wil Treant blijven ontwikkelen en innoveren. Hiervoor is het doen van onderzoek van groot belang. ‘En dat heeft juist een grote rol binnen de opleiding tot klinisch psycholoog. We worden opgeleid om te innoveren. Denk hierbij onder meer aan preventie, positieve gezondheid en meer zelfregie voor de patiënt. Onderwerpen bij uitstek waar klinisch psychologen over mee kunnen denken en innoveren.’

Samenwerking met GGZ Drenthe

Treant werkt voor de opleiding Klinische psychologie samen met GGZ Drenthe. De opleiding vindt voor de helft plaats binnen Treant en voor de andere helft bij GGZ Drenthe. ‘Een mooie samenwerking, waarmee we kennis, kunde en ervaring nog beter kunnen delen en van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren’, aldus Wijnandts.

Medische opleidingen bij Treant

Naast Klinische psychologie biedt Treant de medische vervolgopleidingen Chirurgie, Interne geneeskunde, Cardiologie, Ouderengeneeskunde en Tropengeneeskunde. Daarnaast kunnen artsen in opleiding voor andere specialisaties een deel daarvan binnen Treant volgen bij Plastische chirurgie, Urologie, Spoedeisende hulp (SEH) en Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA).

