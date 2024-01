Pilot-beweegprogramma voor kinderen in Pekela

PEKELA – Begin maart 2024 start Fyzigo, in samenwerking met SV Dynamica, Welzijnsorganisatie De Badde, Pura Vida diëtetiek en de gemeente Pekela, een pilot-beweegprogramma voor kinderen met overgewicht genaamd GoGokids. GoGokids is een beweegprogramma voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar.

GoGoKids is een beweegprogramma van 20 weken. Binnen het GoGokids programma wordt 1 keer in de week gesport. Tijdens de sportmomenten wordt met name aandacht besteed aan die sporten die ook in Pekela te doen zijn. Het doel van GoGokids is dan ook dat kinderen na het programma aansluiting vinden in het lokale aanbod van een van de sportverenigingen in Pekela. Het belangrijkste is natuurlijk dat het kind dat gaat doen wat hij of zij leuk vindt of dat nu turnen, voetbal, korfbal of iets anders is. Het GoGokids programma neemt het kind mee in die ontdekkingsreis. In het GoGokids programma wordt onder meer gewerkt aan het uithoudingsvermogen, sterker worden, lekker in je vel zitten, plezier krijgen in bewegen en weerbaarheid. Een kinderdiëtist en leefstijlcoach zijn ook betrokken bij het traject en zullen ouders en kinderen begeleiden en informeren over goed en bewust eten.

Lichamelijke activiteit speelt een grote rol in het voorkomen en verminderen van overgewicht bij jonge kinderen. Kinderfysiotherapeuten zijn experts op het gebied van ontwikkeling en bewegen bij kinderen. Dit maakt dat kinderfysiotherapeuten dan ook de juiste personen zijn om kinderen, die extra aandacht hierbij nodig hebben, daarin te ondersteunen. Het doel van GoGokids is om kinderen met overgewicht te begeleiden naar het reguliere sportaanbod in Pekela.

Wanneer mensen hun kind willen opgeven voor GoGokids, dan kan dat via de website van Fyzigo, www.fyzigo.nl/gogokids/

Ingezonden