Weekendoverzicht politie Emmen

EMMEN – Dit jaar gaat politie Emmen u regelmatig meenemen in hun werkzaamheden tijdens de weekenden. Het weekendjournaal wordt een klein overzicht van enkele bijzonderheden die in het weekend daarvoor afgespeeld hebben. De politie richt zich daarbij op het basisteam Zuidoost-Drenthe (Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden).

Het is weer maandag wat betekent dat wij terug gaan blikken op het afgelopen weekend. Met 207 meldingen hebben we genoeg te doen gehad! Een selectie uit de meldingen:

Vrijdagavond controleerden agenten een aantal scooterrijders bij station Coevorden. 1 van deze bestuurders, een 16-jarige jongen uit deze plaats, bleek niet in het bezit van een rijbewijs. Daarnaast had hij verboden vuurwerk en een stiletto bij zich. Deze zijn in beslag genomen. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden.

Dezelfde avond zijn agenten druk geweest op de N34 bij Ees. Hier was een vrachtwagen in de berm gestrand en stond gevaarlijk. Een specialistisch bergingsvoertuig moest ter plaatse komen om de vrachtwagen los te krijgen. Na enkele uren is dit gelukt en kon de vrachtwagen (en de agenten) hun weg weer vervolgen.

Vrijdag op zaterdagnacht ontvingen agenten melding van een vervelende man in het ziekenhuis in Emmen, deze weigerde te vertrekken en zou agressief zijn. Ter plaatse troffen agenten de 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Een gesprek had niet het gewenste resultaat waarop agenten de man naar buiten gebracht hebben.

Dit hele weekend was het lontje nogal kort bij enkele mensen. We hebben op verschillende plekken in ons gebied meldingen gehad van vechtpartijen en/of mishandelingen. In enkele zaken was een goed gesprek voldoende, in andere zaken is aangifte gedaan waarop de politie een onderzoek gestart is.

Diezelfde nacht zijn er ook veel vernielingen gepleegd aan auto’s in Emmen in de wijk Emmerschans. Hier is al apart over bericht, deze zaak is bij ons in onderzoek. Mocht u die nacht iets gezien hebben dan komen wij nog graag met u in contact.

Zaterdag op zondagnacht zijn agenten naar de Vaart NZ gestuurd in NieuwAmsterdam. Daar zou een voertuig een tuin in gereden zijn met schade tot gevolg. Het voertuig was echter weer vertrokken. Agenten troffen het voertuig iets verderop aan. De bestuurder, een 28-jarige man uit Erica, bleek te veel gedronken te hebben en werd aangehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Dit was niet de enige keer dat een bestuurder dit weekend onder invloed van middelen reed. In totaal zijn nog 4 andere bestuurders betrapt terwijl zij onder invloed reden. Bij 2 bestuurders wordt een bloedonderzoek afgewacht omdat zij positief testten op een speekseltest. De andere 2 bestuurders hadden dusdanig veel alcohol gedronken dat ook hun rijbewijs ingevorderd is.

Zondag hadden wij twee keer een vervelende reiziger aangehouden. 1 maal op station Emmen en 1 maal op station Coevorden. In beide gevallen waren BOA’s slachtoffer van geweld. 1 van de verdachten vond het ook nog nodig om zich op het bureau te misdragen en een cel te vernielen. Beide verdachten zullen zich op een later moment bij de rechter moeten verantwoorden.

Zondag op maandagnacht werden agenten naar de Arsenaal in Coevorden gestuurd. Daar zou een auto in brand staan. De brandweer snelde zich ook ter plaatse en heeft het voertuig geblust. Omdat er een vermoeden van brandstichting is zal deze zaak door de politie onderzocht worden.

Diezelfde nacht zijn er meerdere spullen weggenomen bij een bouwplaats aan de Weerdingerstraat in Emmen. Dankzij een oplettende getuige kon een verdachte aangehouden worden. Dit betrof een 40-jarige man uit Emmen. Er zijn diverse gestolen goederen aangetroffen. De zaak is in onderzoek en de verdachte zit nog vast.

Bron: Politie Emmen