DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Op 31 januari is bij een supermarkt aan de Mühlenstraße in Weener een 30 jarige vrouw betrapt op winkeldiefstal. De vrouw kwam om 19.00 uur met een kinderwagen naar de supermarkt. Een medewerkster zag dat de vrouw levensmiddelen en kleding onder de dekens in de kinderwagen verstopte en de kassa zonder te betalen wou passeren. De vrouw uit Berlijn werd aangehouden en aan de politie overgedragen. Ze had voor meer dan 100 euro aan goederen in de kinderwagen liggen. In de kinderwagen bevond zich op dat moment geen kind.

Esterwegen

Tussen woensdag 18.00 en donderdag 9.55 uur is aan de Bockhorster Straße-Ost in Esterwegen ca. 240 liter diesel uit de tank van een tractor gestolen. De schade bedraagt 390 euro.

Meppen

Tussen zaterdag en donderdag zijn van een VW alle vier banden, inclusief de velgen, gestolen. De wagen stond op de parkeerplaats van een bedrijf aan de Lingener Straße in Meppen. De schade bedraagt 1.500 euro.

Neubörger

Tussen dinsdag en donderdag is bij een verenigingsgebouw aan de Am Sportplatz in Neubörger een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden meerdere deuren maar slaagden er niet in het gebouw binnen te komen. De schade bedraagt 500 euro.

Twist

De politie zoekt de rechtmatige eigenaars van vier portemonnees. Deze werden op 22 januari aan de Fürstenbergstraße gevonden. De eigenaars kunnen contact met de politie in Meppen opnemen.