Ron Haans 24/7 Fitnesscentrum genomineerd voor Ondernemersprijs Oost-Groningen

WINSCHOTEN – De Winschoter Fitnessondernemer Ron Haans is genomineerd voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen. Het bedrijf dat begon met één fitnesscentrum in Winschoten is uitgegroeid tot een keten van twintig clubs met tweehonderd medewerkers en ruim veertigduizend actieve sporters. “Iets om bijzonder trots op te zijn”, zegt Ron Haans.

De Ondernemersprijs Oost-Groningen is een initiatief van de Ondernemerskring Oost-Groningen en de gemeente Oldambt. Een in de twee jaar houdt dit samenwerkingsverband de verkiezing van beste ondernemer. Voor deze prestigieuze prijs zijn naast Ron Haans ook Verbidak in Winschoten en Winteb in Winschoten genomineerd. De winnaar krijgt de trofee De Gouden Toekomst en voor alle drie de genomineerden is er sowieso een ingelijste oorkonde.

Innovatief

Ron Haans 24/7 Fitnesscentrum introduceerde een geheel eigen nieuw en innovatief sport- & beweegmodel. “Hiermee activeerden en stimuleerden wij heel veel mensen om hun leefstijl actiever te maken”, vertelt Ron, die zelf diverse topsporten beoefende en universitair is afgestudeerd in bewegingswetenschappen. “Wij volgen vanaf dag één altijd de nieuwste ontwikkelingen, waardoor wij altijd een voorloper zijn in onze branche.” Zo beschikt de keten over een eigen opleidingsinstituut in samenwerking met sportopleidingen CIOS en ALO, de Hanzehogeschool, Alfa College en Noorderpoort College: “Dit is voor ons een belangrijke pijler om ons huidig en toekomstig personeel van kennis en extra kunde te voorzien.”

Goed doel

Ron Haans telt twintig vestigingen in Groningen, Friesland, Drenthe en de Duitse grensstreek en is daarmee zelfs landelijk een speler van betekenis. Desondanks is Ron Haans thuis in de regio. Het bedrijf kiest heel bewust voor samenwerking met lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven, leveranciers, gemeenten en particulieren. Ook houdt elke club van Ron Haans 24/7 Fitnesscentrum minstens eens per jaar een actie voor een goed doel. Zo vond er onlangs een spinningmarathon plaats waarmee een mooi bedrag werd ingezameld voor Beatrixoord Kinderrevalidatie. Haans: “In de loop der tijd zijn wij uitgegroeid van eenpitter tot miljoenenbedrijf. Wij zijn trots op ons bedrijf en blij met ons succes. Dat delen wij op deze manier graag met minderbedeelden.”

