Stille Levens | Kenniscentrum Babysterfte roept gemeenten op tot meer bekendheid en steun rond registratie levenloos geboren baby’s

NEDERLAND – Vijf jaar na de wetswijziging waarin levenloos geboren baby’s geregistreerd kunnen worden in de Basisregistratie Personen (BRP), zijn inmiddels 18.721 kinderen geregistreerd door 29.539 ouders1. Met een registratie in de BRP bestaat een doodgeboren baby ook voor de wet. Nog niet alle gemeenten geven op een begripvolle wijze bekendheid aan de registratie en het bijbehorende verlies. Stille Levens wil hier samen met gemeenten verandering in brengen.

In februari 2019 werd de wetswijziging succesvol doorgevoerd. Onder andere columnist en schrijver Roos Schlikker en Stille Levens-bestuursvoorzitter Jeannette Rietberg, die beiden het verdriet van een sterfte rondom de geboorte meemaakten, hebben middels een petitie gestreden voor deze wetswijziging. Voor ouders kan de registratie in de BRP erkenning zijn en een mogelijkheid om ruimte te maken voor verborgen verdriet en verborgen eenzaamheid.

Oproep tot samenwerking met alle Nederlandse gemeenten

Met de mogelijkheid tot registratie in de BRP is al een mooie stap vooruit gedaan. Echter, er is nog veel te winnen op het gebied van steun, erkenning en bewustwording. Gemeenten kunnen hier een betekenisvolle rol in spelen. Stille Levens wil graag met hen samenwerken om ouders en hun omgeving te steunen door het verlies van een baby te benoemen en te erkennen.

Stille Levens roept gemeenten op om zich aan te melden op de Stille Levenspagina speciaal voor gemeenten . Op deze website brengen we het volgende in kaart, hoe gemeenten:

informatie over BRP-registratie momenteel op de website weergeven. Tip: belicht niet alleen de praktische kant, maar benoem ook het verdriet, zoals de Gemeente Utrecht en de Gemeente Oude-IJsselstreek.



aandacht besteden aan de Baby Loss Awareness Week, jaarlijks van 9 tot 15 oktober. Een week waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor babysterfte.



een plek in kunnen richten waar ouders hun baby kunnen gedenken.

Over Stille Levens

Stille Levens is het Kenniscentrum Babysterfte. Wij geloven in de kracht van ouders. De kracht om de ingrijpende gevolgen van het overlijden van hun baby te verweven in hun leven. Wij helpen ouders bij het ontwikkelen van deze kracht die hen ondersteunt in het herstelproces. Dat doen we door informatie te delen, steun te geven en door aandacht te geven aan alles wat met babysterfte te maken heeft. Stille Levens is een stichting met ANBI-status. Ons bestuur bestaat uit ervaringsdeskundige ouders en zorgverleners uit de geboortezorg. Met onze gezamenlijke kennis en ervaring zijn we in staat uitgebreide informatie te geven. Wij zijn onafhankelijk en neutraal. Ook stimuleren we onderzoek rond babysterfte en de impact daarvan.

Ingezonden door www.stillelevens.nl