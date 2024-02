Steeds slimmer, steeds makkelijker: meer functies op al veelgebruikte OVpay app

NEDERLAND – De OVpay app heeft inmiddels meer dan een half miljoen downloads sinds de introductie in juni 2023. De app voorziet daarmee in een grote behoefte van reizigers om snel en makkelijk inzicht te krijgen in gemaakte ritten met OVpay. De OVpay app wordt uitgebreid met nieuwe functies: het toevoegen van meerdere betaalpassen en het betalen van een openstaand bedrag via iDEAL, Mastercard of Visa.

Een belangrijke succesfactor is dat de OVpay-app voorziet in de -latente- behoefte van reizigers. Zo biedt de OVpay app de reiziger inzicht in de gemaakte ritten en reiskosten. Ook is het mogelijk een eventueel gemiste in- of uitcheck te corrigeren. Door notificaties weet de reiziger of hij is in-/uitgecheckt. Slechtziende reizigers kunnen gebruik maken van gesproken notificaties.

Nieuwe functies

Om het betalen in het OV steeds slimmer en makkelijker te maken, worden voortdurend nieuwe functies toegevoegd aan de OVpay app. Zo werd het in november al mogelijk een declaratieoverzicht te maken. Handig voor de zakelijke reiziger.

Per 2 februari volgen nieuwe toevoegingen:

Meerdere betaalpassen toevoegen in de app. Bijvoorbeeld een pas van een andere bankrekening of je betaalpas in de Apple of Google wallet op je mobiel. Zo heeft de reiziger altijd inzicht in de ritten en de kosten daarvan per pas. Openstaand bedrag betalen via iDEAL, Mastercard of Visa. Niets is zo vervelend als niet kunnen reizen wanneer de betaling van een vorige reis niet kan worden geïncasseerd. Met de mogelijkheid om via iDEAL, Mastercard of Visa een openstaand bedrag te betalen is dat direct opgelost. Binnen uiterlijk 15 minuten is de schuld verwerkt en kan de reis met het OV worden voortgezet.

“Met deze nieuwe toevoegingen blijven we de OVpay app ontwikkelen tot een steeds slimmere en makkelijkere metgezel voor reizigers in Nederland,” zegt Bas van Weele, programmadirecteur OVpay. “Via deze innovaties komen we tegemoet aan de behoeften van reizigers en verbeteren we hun reiservaring. Daardoor wordt betalen in het Openbaar Vervoer steeds slimmer, steeds makkelijker.”

Voor meer informatie over de OVpay app, kijk op OVpay.nl of download de app via de App Store of Google Play.

Over OVpay

OVpay is een initiatief van alle OV-bedrijven van Nederland (Arriva, EBS, GVB, Keolis, HTM, NS. Qbuzz, RET en Transdev) en Translink, voortgekomen uit het innovatieprogramma OV-betalen. Er wordt in dit programma onder meer samengewerkt met banken, OV-autoriteiten, reizigers- en belangenorganisaties.

