DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Westoverledingen

Om 2.20 uur vannacht vond op de B70, ter hoogte van Völlenerfehn, een ernstig ongeval plaats. Een 43 jarige bestuurder van een personenauto zag, toen hij linksaf wou slaan, de tegemoetkomende taxi van een 47 jarige man uit Rhauderfehn over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte een 55 jarige vrouw die bij de 47 jarige in de auto zat zwaargewond. De vrouw, woonachtig in Westoverledingen, werd met spoed naar het ziekenhuis in Papenburg gebracht. De veroorzaker van het ongeval raakte lichtgewond. Hij verkeerde onder invloed van alcohol en werd meegenomen voor een bloedproef. De taxichauffeur uit Rhauderfehn kwam met de schrik vrij. Beide auto’s moesten worden afgesleept. De weg is ter hoogte van het ongeval tot half zeven vanmorgen voor reiniging en bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.

Haren

Vrijdagavond is om elf uur aan de Fasanenstraße in Haren door een onbekende man een sigarettenautomaat opgeblazen. Voor zover bekend maakte hij geen buit. De man is te voet op de vlucht geslagen. Hij was ongeveer 1.70m lang met een slank postuur. Hij droeg een donkere jas, een donkere broek en een lichtgekleurde trui. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Aschendorf

Gisteravond is om half twaalf bij een garage aan de Raiffeisenstraße in Aschendorf een poging tot inbraak gedaan. Hierbij werd niets buit gemaakt. De aangerichte schade bedraagt 100 euro.