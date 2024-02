Chris Groen wint vijfde klaverjasavond V.V. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Met een mooie score van 5534 punten is Chris Groen de overtuigende winnaar van de vijfde klaverjasavond van het seizoen 2023 / 2024 van de v.v. Westerwolde geworden.

Was er bij de vorige klaverjasavond maar één deelnemer die meer dan 5000 punten bij elkaar kaartte, dit keer doorbraken zeven van de zeventien deelnemers deze grens. Achtereenvolgens waren dat verder Martin Kuizenga (5422 punten), Martin Peereboom (5366 punten), Berend de Jager (5208 punten), Rikus Hazelhoff (5111 punten), Lieneke te Velde (5075 punten) en de voor de eerste keer meespelende Henk Hebers jr. (5044 punten). De gemiddelde score deze avond was 4582 punten uit vier partijen van twaalf spelletjes, hetgeen meteen het hoogste seizoengemiddelde betekende. De hoogste score in één partij was 1928 punten; de laagste 596 punten. Al met al was het weer een gezellige klaverjasavond in de kantine op sportpark De Barlage.

Na vijf speelavonden gaat nu Martin Peereboom aan de leiding in het algemene klassement en wel met een score van 24.331 punten vanuit deze vijf speelavonden. Op zich zegt dit tussenklassement nog niet zoveel, omdat aan het eind van het kaartseizoen alleen de vijf beste speelavonden meetellen voor het kampioenschap. Om dus in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond. Het kampioenschap is uitgespreid over de maanden oktober tot en met april. Zoals gebruikelijk was er ook aan het eind van deze speelavond voor iedere deelnemer een vleesprijs.

De volgende klaverjasavond staat voorlopig gepland op vrijdag 15 maart om 19.30, eveneens in de kantine op het sportpark. Als het programma voor het KNVB-vrijdagavondvoetbal binnenkort bekend wordt gemaakt, kunnen de klaverjasavonden voor de maanden maart en april daarna ook definitief vastgesteld worden. De activiteitencommissie is van plan in de maand mei andermaal het Vlagtwedder Klaverjaskampioenschap te organiseren. Ook hiervan brengen wij u de komende tijd nader op de hoogte.

Ingezonden door HJ Pleiter