Koninklijke onderscheiding voor Erik Roelfsema uit Stadskanaal

STADSKANAAL – Voor Erik Roelfsema uit Alteveer is het vandaag een bijzondere dag. Tijdens de viering van het 15-jarig jubileum van Stichting Wensambulance Noord-Nederland, werd hij door burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal verrast met een Koninklijke onderscheiding. Erik Roelfsema is al 15 jaar vrijwilliger bij de stichting. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in Restaurant Norgerhout te Norg.

Stichting Wensambulance Noord-Nederland

Stichting Wensambulance Noord-Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting helpen hun laatste wens te vervullen. Dit doen zij door begeleidend ambulancevervoer te bieden. Erik is al 15 jaar actief bij de stichting in verschillende functies. Af en toe rijdt hij op de ambulance, zoals hij ook doet voor zijn werk bij UMCG Ambulancezorg. Bij de Wensambulance houdt hij zich vooral bezig met het coördineren en organiseren van de wensen. Zo heeft hij nauw contact met degene voor wie de wens is, familie en met zorgprofessionals om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is. Tijdens zo’n wens is Erik dan ook altijd bereikbaar. Zelfs toen hij op huwelijksreis was in Zambia. Dit laat wel zien dat hij zijn werk doet met enthousiasme, tomeloze inzet en gedrevenheid.

Andere verdiensten

Naast Stichting Wensambulance is Erik ook vrijwilliger bij begrafenis-crematieonderneming Laatste groet in Alteveer en bij Motor- en autoclub Stadskanaal (MAC). Bij Laatste groet is hij al 20 jaar actief in de rol van voorzitter en is hij drager tijdens uitvaarten. Bij MAC stelt jij de rijdersvelden samen van International Special en International Zijspannen en contracteert hij de coureurs.

Ingezonden