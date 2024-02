Westerwolde gaat op bezoek bij koploper Peize

PEIZE – Zondagmiddag 11 februari gaat Westerwolde op bezoek bij Peize, de huidige koploper in de derde klasse B.

Na het knappe 1 – 1 gelijkspel in de tweede competitiewedstrijd thuis tegen de opponent van zondagmiddag, dus een hernieuwde kennismaking met deze nog steeds relatief onbekende tegenstander. Maar dat Peize wel degelijk tot een van de voornaamste kandidaten behoort om met het uiteindelijke kampioenschap aan de haal te gaan, blijkt wel uit de resultaten tot dusver. Er werd tot op dit moment in de competitie zes keer gewonnen en drie keer gelijk gespeeld. Evenals in de noordelijke bekercompetitie kent Peize nog geen nederlagen tot dusver. En hoewel Westerwolde over de gehele linie gezien iets mindere resultaten kan presenteren, is in het eerste treffen in oktober op De Barlage gebleken dat de Vlagtwedders ook Peize goede weerstand kunnen bieden.

Peize staat momenteel dus op de eerste plaats in de competitietussenstand. Het team van trainer Elte Hofman, die al voor het vijfde seizoen bij de Peizenaren aan het roer staat, heeft dus (nog maar) negen wedstrijden gespeeld. Ook de doordeweekse inhaalwedstrijd in Nieuw-Weerdinge tegen Titan werd afgelopen donderdagavond voor de zoveelste keer afgelast. Uit deze negen wedstrijden werden dus 21 punten behaald, werd er 24 keer gescoord en kreeg men 11 doelpunten tegen.

Na het 2 – 2 gelijkspel vorige week zondag thuis tegen Actief, staat Westerwolde na dertien gespeelde wedstrijden op de elfde plaats met 14 punten en intussen een doelsaldo van 27 – 32. Nu de afgelopen week de definitieve promotie- en degradatieregeling bekend werd gemaakt, genoeg werk aan de winkel om nog een aantal plaatsen op de ranglijst te stijgen om aan eventuele degradatie of nacompetitie te ontsnappen. Maar indien Westerwolde over een complete selectie kan beschikken is men absoluut niet kansloos tegen welke tegenstander in deze klasse dan ook en moet rechtstreekse handhaving als gesteld doel haalbaar zijn.

De wedstrijd op het Gemeentelijk Sportpark Hereweg in Peize begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter J. Li uit Assen. Hopelijk aanvaarden ook veel Westerwolde-supporters de reis naar Peize om hun ploeg zodoende de nodige morele steun te bieden.

Ingezonden