Hilde Vos en Peter van den Bos delen hun passie voor countrymuziek in d’Rentmeester

VALTHERMOND – Zaterdag 17 februari treedt Hilde Vos met haar band én Peter van den Bos op in d’Rentmeester. Dit wordt een bijzonder concert, waarin Hilde Vos, met haar unieke sound en eigen nummers, bijgestaan wordt door niemand minder dan violist Peter van den Bos.



Hilde Vos is een zeer gepassioneerde en getalenteerde Americana/Country singer-songwriter en een

bekende naam in dit genre. Voor haar muziek put Vos inspiratie bij onder meer Patti Griffin,

Emmylou Harris en Dolly Parton. Ze trad op tijdens The Voice Of Holland en maakte deel uit van de

americana-show van Johan Derksen die in 2019 en 2020 in de landelijke theaters te zien was. In

oktober speelde ze al eens een keer in een uitverkochte d’Rentmeester met haar fantastische show

“The History of Country Duets” samen met Edwin Jongedijk.



Voor dit concert heeft ze niemand minder dan Peter van den Bos weten te strikken. Bekend van

bands als ‘Lowlanders’ en de zeer succesvolle internationale band ‘Music road Pilots’. Peter heeft

met veel internationale artiesten gespeeld zoals Daniel T Coates, Janet Bodewes, “the Trashvillians”,

“Stringcaster”. Peter is met 40 jaar ervaring één van de meest veelzijdige violisten in de americana

scène in Europa.



Zorg dat je d’R bij bent!

Hilde Vos & Peter van den Bos

Zaterdag 17 februari | 20:00 uur

Zaal open: 19:15 uur

Ingezonden