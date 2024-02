Grasnapolsky maakt programma compleet met expedities en deelt blokkenschema 

SCHEEMDA – Met nog maar drie weken te gaan tot de elfde editie op (7), 8, 9 en 10 maart 2024, deelt Festival Grasnapolsky blokkenschema en expedities.

Blokkenschema

Het blokkenschema voor Festival Grasnapolsky 2024 is vanaf vandaag 17:00 uur te bekijken op de website van het festival. In dit schema kunnen bezoekers zien welke acts op welk tijdstip waar spelen in Fabriek de Toekomst. Nieuwe toevoeging aan het festival is De Kunstsmederij. Daarnaast is in het blokkenschema te vinden welke expedities te boeken zijn en welke extra programmering dit jaar op het bungalowpark wordt aangeboden.

De Kunstsmederij

Een primeur voor dit jaar is de introductie van De Kunstsmederij, een unieke ruimte waar creativiteit tot leven komt en waar verschillende vormen van kunst en ambacht rondom het thema ‘Grond Om Te Blijven’ samenkomen. Zo wordt De Kunstsmederij een kunstgalerij met werk van jonge Groningse makers, maar kunnen bezoekers er ook zelf nieuw werk maken met klei of van oude festival polsbandjes van Grasnapolsky en fesitval Welcome To The Village.

Expedities

De Kunstsmederij is ook de vertrekbasis van GRASDUINEN oftewel de expedities. Dit jaar verkennen bezoekers middels expedities opnieuw de unieke locaties in de Groningse Ommelanden, waar ze verhalen horen rondom het thema ‘Grond Om Te Blijven’. Afgelopen jaar ontwikkelde de organisatie GRASDUINEN, een nieuw project dat is geïnspireerd op het expeditieprogramma van het festival.



Deelnemers kunnen mee op de ‘Ruimtereis’ tijdens de expeditie ‘Hoe Lenin op de Schroothoop belandde‘ met Tom Tieman en alles leren over het communistische gedachtegoed in Oost-Groningen en het bijzondere verhaal van het 9-meter hoge Lenin-beeld.



Bij twee expeditie avonturen staat de Scheemder Kerk centraal. De voorstelling Kerq geproduceerd door Eva van Manen (artiest, songwriter, dichter en muziekproducer) en Dean Bowen (dichter, performer en programmamaker) gaat tijdens Grasnapolsky in première. Bezoekers worden meegenomen op een zoektocht naar de essentie van gemeenschapsvorming. In een tijd waarin sinds 2018 meer mensen niet gelovig zijn dan wel in Nederland, stellen Dean en Eva de vraag: hoe vormen we een gemeenschap? Deze intrigerende vraag wordt verkend binnen de muren van de Scheemder Kerk, een gebouw dat zijn oorspronkelijke religieuze functie heeft verloren. In dezelfde kerk in Scheemda wordt de voorstelling ​De Kurk uitgevoerd. Bij De Kurk kunnen bezoekers genieten van een speciale ervaring: een viering van wijn, samen met een theatrale dienst waarbij drie verschillende wijnen uitnodigen om even stil te staan. Het is een unieke en grappige beleving, met een knipoog naar traditionele rituelen.



Op vrijdag, voorafgaand aan de grote opening, mogen festivalgangers mee naar Bad Nieuweschans in het Oldambt, waar de Oude Remise van De Graanrepubliek wordt bezocht en de smaken van het Oldambt worden ontdekt. Een inleiding op het festivalthema, waarbij wordt gereflecteerd op de betekenis van grond, niet alleen letterlijk, maar ook symbolisch. Hier neemt Willemijn van de Walle deelnemers mee in de bijzondere voorstelling GROND. Vorig jaar schreef Willemijn van de Walle voor de eerste editie GRASDUINEN al over de twijfels die grond kan oproepen, ook kijkend in relatie tot oorlog en conflict. Deze reflectie wordt gecombineerd met een proeverij, waarbij de smaken van verschillende grondsoorten worden ontdekt. Welke smaak geeft welke grond? De legendarische expeditieleiders Frits en Andries geven ook dit jaar weer een rondleiding door de geschiedenis van strokartonfabriek de Toekomst. Ten slotte geven dichters van Het Grensland, een artist-in residence project van Grasnapolsky, hun eerste live-performance in het prachtige Ennemaborg. Dichters uit Nederland en Duitsland komen voorafgaand aan het festival een week lang samen in het Oldambt om te werken aan hun teksten en zich te verdiepen in de verhalen en de Nedersaksische taal van de streek.

Bus vanuit Groningen

Speciaal voor Grasnapolsky bezoekers is er een pendelbusdienst opgezet die mensen binnen 30 minuten van Groningen stad naar het festival brengen.

