WINSCHOTEN – Op zaterdag 9 maart 2024 organiseert de gemeente Oldambt in samenwerking met Groei & Bloei Winschoten een rozensnoeidag in het Rosarium van Winschoten. Tijdens deze dag leert u alles over het ontstaan, de teelt en het onderhoud van de roos. De hoveniers van de gemeente helpen u vervolgens met het in de praktijk brengen van de opgedane kennis. U gaat samen aan de slag met het snoeien van een aantal rozen in het Rosarium, zodat u de fijne keepjes van het vak leert.



Programma:

09.15 uur: Ontvangst met koffie en koek in het Rozenpaviljoen

09.30 uur: Marnix Bakker van de Nederlandse Rozenvereniging vertelt over het ontstaan en de verzorging van de rozen.

10.15 uur: Instructie rozen snoeien en zelf uitvoeren in de praktijk.

12.00 uur: Einde van de rozensnoeidag, deelnemers krijgen een verassing mee naar huis.





Praktische informatie

Neem 9 maart zelf een goede snoeischaar, handschoenen en eventueel laarzen mee. Deelname aan de rozensnoeidag is gratis. Bent u aanwezig: Laat dat dan voor 6 maart weten door een mail te sturen naar info@gemeente-oldambt.nl





Paasstuk maken

Tijdens de rozensnoeidag kun je ook onder begeleiding van een professional een paasstuk maken. Je gaat in groepen van maximaal 12 deelnemers aan de slag in het Rozenpaviljoen. Aanmelding kan tot uiterlijk 3 maart a.s. door een mail te sturen naar info@gemeente-oldambt.nl. Wees er snel bij want vol is vol.

