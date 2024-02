Eerbetoon aan de Ro-d-Ys binnen een uur uitverkocht

WINSCHOTEN – Rijen voor de kassa, de telefoon die blijft gaan en wachttijden bij de online verkoop. In een uur was de voorstelling over de Ro-d-Ys op 21 juni in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten uitverkocht.

Het muzikale eerbetoon door Diederik Nomden en Ralph Mulder en band is een daverend succes. Volgens Klinker-directeur Robert Bangma maak je dit zelden mee: ‘Overweldigend, mooi om te zien dat dit lokale initiatief, waar we als co-producent graag aan meewerken, zo enorm leeft.’ Inmiddels is er een extra voorstelling gepland op donderdag 20 juni.

Wiebe Klijnstra, samen met Jan van der Meide en Wessel Gernaat, mede-organisator van de avond over de roemruchte sixties band uit Pekela, had het wel verwacht: ‘Maar zo snel niet. De afgelopen weken kregen we veel reacties van mensen die zeiden te zullen komen, maar dat het zo vlug ging, heeft me verrast’.

Ook Diederik Nomden is verheugd: ‘Geweldig dit en wat mij betreft spelen we donderdag 20 juni in een tweede voorstelling de zaal ook plat’.

Het eerbetoon aan de Ro-d-Ys wordt een bijzondere avond. Diederik Nomden en Ralph Mulder spelen, samen met bevriende topmuzikanten, nummers van de band uit Oude Pekela, die in de jaren zestig popgeschiedenis schreef met de hits ‘Take her home’ en ‘Just Fancy’. ‘Maar,’ benadrukt Nomden ‘er is veel meer moois gemaakt door componist Harry Rijnbergen. Dat komt allemaal voorbij. Samen met verhalen van gasten, films en foto’s waarover Wiebe Klijnstra en Jan van der Meide alles vertellen. Het wordt een avond vol muzikale herinneringen tegen de achtergrond van de jaren zestig in de sfeer van Dommering, de voormalige Winschoter schouwburg, waar het succes van de Ro-d-Ys destijds begon’.

Op donderdag 20 juni is er een extra optreden gepland. De kaartverkoop hiervan start op dinsdag 20 februari om 15:00. Ro-d-Ys fans die op 15 februari achter het net visten en zich hebben aangemeld voor de wachtlijst krijgen hierover bericht.

Ingezonden