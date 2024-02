Duik vijf maanden lang in de wereld van eetbare wilde planten

REGIO – De natuur heeft ons een overvloed aan plantaardig voedsel te bieden. Om ons heen staan heerlijke en gezonde planten, bomen, bessen en paddenstoelen. De kunst is om ze te leren (her)kennen en te weten hoe je ze respectvol kunt oogsten. Duik samen met Tim en Leah vijf maanden lang in de wereld van eetbare wilde planten en ontdek de kracht en rijkdom van de natuur. Begin april start In Het Wilde Weg een nieuwe opleiding Eetbare wilde planten.

Vijf maanden lang volgen we praktijkdagen, theorielessen en een kampeerweekend. Tijdens de opleiding gaan we op excursie naar verschillende natuurgebieden, je leert welke planten eetbaar zijn, hoe je ze herkent en ze in jouw dagelijkse menu kunt toepassen. De groep van deze opleiding draait mee met de groep van de jaaropleiding die afgelopen november is gestart. Doordat de lessen door twee docenten worden gegeven is er mogelijkheid voor differentiatie. Hierdoor is er voor elk niveau voldoende aandacht en aanbod. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het plukken met respect voor de natuur. Leah en Tim adviseren de cursisten om wilde planten in hun eigen tuin te laten groeien en zo te zorgen voor meer biodiversiteit. Hier profiteer je niet alleen zelf van maar ook de bijen en andere insecten.

Praktijkdagen

Tijdens de praktijkdagen gaan we op struintochten en excursies. De praktijkdagen vinden plaats op zondagen op verschillende locaties in Noord Nederland. We brengen een bezoek aan de kwelder in Oud Bokum, de bossen rondom Gieten en de Heest bij Oudemolen. Op excursie gaan we onder andere naar Heerlijk Westerwolds Land van Rineke Dijkinga. Je leert om eetbare wilde planten in de praktijk te herkennen en onderscheiden. We maken een plantbereiding zoals een kruidentinctuur. Je maakt kennis met heerlijke gerechten met eetbare wilde planten en geniet van lekkere tussendoortjes en wilde kruidendranken. Een belangrijk onderdeel tijdens de praktijkdagen is het koken op het kampvuur. Je leert hierdoor de wilde planten in je dagelijkse menu te gebruiken. We koken grotendeels met biologische ingrediënten en vullen deze aan met de eetbare wilde planten. Natuurkok Tim geeft les in vuur maken en koken op het kampvuur.

Kampeerweekend

Gedurende de opleiding hebben we een kampeerweekend naar Ossenzijl in de Weerribben, het grootste aaneengesloten laagveengebied van West Europa. In dit prachtige gebied gaan we vanuit de kano en te voet op zoek naar eetbare planten. We komen onder andere de beruchte en dodelijk giftige waterscheerling tegen, maar ook de gewone engelwortel en prachtige waterlelies.

Theorielessen (live of online)

De theorielessen worden op woensdagavond gegeven in Kostvlies (Gasselte) en zijn op dinsdagavond online via Zoom te volgen zodat de opleiding toegankelijk is voor iedereen. De theorielessen zijn interactief met veel ruimte voor vragen en interactie. Tijdens de theorielessen verdiep je jouw plantenkennis. Je leert planten het hele jaar rond te herkennen. We bespreken verschillende toepassingen en bereidingen van planten. Je leert hoe je ‘kappertjes’ van beukenkiempjes en paardenbloemknoppen maakt en hoe je ‘olijven’ maakt van sleedoornbessen. We maken een oliemaceraat met wilde planten en je leert hoe je wilde planten kunt fermenteren. Naast de bereidingen met eetbare planten maak je kennis met de bereiding van wasmiddel van paardenkastanjes.

Meer informatie

Wil je meer informatie over onder andere data en prijzen of je opgeven voor de nieuwe opleiding Eetbare wilde planten kijk dan op www.inhetwildeweg.nl

