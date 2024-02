Jan Henk de Groot bij d’Rentmeester

VALTHERMOND – Het nieuwe album “Fiene” van Jan Henk de Groot komt uit en wordt op 4 april gepresenteerd in de Oosterpoort in Groningen. Wie niet zo lang kan wachten en alvast een voorproefje wil is op zaterdag 2 maart aanstaande van harte welkom bij d’Rentmeester in Valthermond, waar Jan Henk

met zijn band al een voorproefje neemt op de presentatie van zijn nieuwe plaat en veel van zijn

nieuwe nummers ten gehore zal brengen.



Soms hoor je een woord uit het verleden dat je gelijk terugbrengt naar een bepaald moment of

gebeurtenis. In Fiene gaat Jan Henk de Groot terug naar de zandbak van kleuterschool Bambi te

Zuidhorn. Speulen mit fien zaand, ofwel fiene. De tijd, de mensen, ze glijden als fiene door je vingers.

Jan Henk verloor in korte tijd zijn vader en oma en legde herinneringen vast die hij niet wil vergeten.

In het verlies vind je ook weer nieuwe inzichten en misschien zelfs geluk. Want we moeten altijd

weer door.



Een avond met liedjes over vervroegd pensioen, t Knoalster Achterhuus, trekkers, een stiltecoupé en

de piano van de tandarts van Ede Staal. De Groot werd bekend met liedjes als: Mamme van Michel,

Dubbelcassettedeck en Noar Stad. Voor de eerste keer in d’Rentmeester en meteen met nieuw

materiaal van dat prachtige nieuwe album dat vanaf 4 april verkrijgbaar is.



Zorg dus dat je d’R bij bent!

