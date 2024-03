Aan de Weddermarke komt een tuinderij van- en voor de gemeenschap

WEDDE – Aan het eind van de Weddermarke is door de familie Luth aan Tuinderij Weddermarke een perceel ter beschikking is gesteld.

Velen kennen de familie Luth van onder anderen de zelf-pluk zonnebloemen. Nu komt daar een tuinderij van- en voor de gemeenschap bij. Het bodemleven in het perceel heeft inmiddels al 25 jaar geen bestrijdingsmiddelen gezien. Dat gaat zo blijven. Er wordt geen kunstmest gebruikt en het plantgoed zal afkomstig zijn uit biologische teelt. Het streven is om een rijke variëteit aan groente en fruit te verbouwen.

Een eerste oriënterende bijeenkomst heeft een flinke groep mensen aangezet om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Zij hebben elkaar bij de opening van de Tuinderij Weddermarke ontmoet. De voorzitter van onze Stichting Voedseltuinen Westerwolde, Rein de Goeje, hield een kort praatje gehouden en bood bloemzaden uit zijn eigen zadenbank aan. Ook Eric Koeweiden hield een kort praatje. De missie van de in het voorjaar 2023 opgerichte stichting is om biologische voedseltuiniers van allerlei richtingen bij elkaar te brengen en projecten op dit gebied te ondersteunen. Ook willen ze mensen laten weten welke initiatieven er al zijn en waar je biologische artikelen zou kunnen betrekken in Westerwolde en omstreken. Daarnaast willen ze uitruil van mensen, kennis en materialen bevorderen. Hun activiteiten daarvoor zijn: 1. Het aanbieden van een (online) platform 2. Het organiseren van ontmoetingen op locatie 3. Uitwisseling van kennis en middelen 4. Advies bij financiële ondersteuning 5. Voedseltuinen oprichten met behulp van vrijwilligers uit Westerwolde. 6. Lokale biologische producten verkopen of schenken aan mensen met weinig geld, bijvoorbeeld via de voedselbank of activiteiten van het welzijnswerk zoals samen aan tafel.

Oproep voor deelname

Wanneer u voldoet aan een of meer van de volgende signalementen willen ze

graag met u in contact komen

-U heeft groene vingers, u houdt van lokale teelt, circulair, duurzaam en ook nog eens

biologisch.

-U heeft gewone vingers, maar u bent graag buiten en mag leunend op uw traditionele

gewasbeschermings instrument, uw schoffel, graag zo eens een praatje maken met uw

buurvrouw.

-U houdt van ecofitness: lekker bezig, uw handen uit de mouwen steken in de open

lucht en uw partner ‘s avonds verrassen met een knapperige krop landverse andijvie.

Als u ook nog met de fiets komt is het eco plaatje compleet.

-Uw worteltjes moeten vanuit de grond rechtstreeks in uw tas terecht komen en dat wilt

u helemaal zelf doen.

-U bent erg talentvol in het zetten en uitdelen van heerlijke koffie.

-U heeft eigenlijk geen tijd om te helpen maar wil wél graag uw lievelingsgroente bij

elkaar komen scharrelen wanneer het u uitkomt. U bent bereid daarvoor een jaar

abonnementje af te sluiten.

Bron: Tuinderij Weddermarke

Foto’s: Mazzelmoaze