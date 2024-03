Fotoverslag Provinciale brandweerwedstrijden in Oude Pekela

PEKELA – Het was gisteren (zaterdag 2 maart) een grote happening in Pekela. Maar liefst 19 brandweerteams uit de hele provincie deden mee aan de eerste ronde van de provinciale brandweervaardigheidstoetsen gehouden. Op twee wedstrijdbanen werd gestreden om een plaats in de volgende ronde. Negen teams moesten een brandscenario spelen in de gemeentewerkplaats en 10 teams een ongeval scenario in het nieuwe pand van metaalweverij Drenth, die het pand voor die dag belangeloos ter beschikking stelde. Brandweer Ten Boer ging er uiteindelijk vandoor met de beker op de 112 baan en brandweer Hoogezand-2 op de brandbestrijdingsbaan.



De teams werden ontvangen op de kazerne van Nieuwe Pekela. Om het voor alle teams eerlijk te houden werd de wedstrijdlocatie vooraf niet bekend gemaakt, ook niet voor het publiek. Tijdens het aanrijden naar het incident kregen de teams via de meldkamer een incident melding. Waarna men bij aankomst ruim een half uur kreeg om het incident meester te worden.



Het incident om de 112 baan bij Drenth betrof een steiger in het pand die omgevallen was door een achteruitrijdende vrachtauto. De steiger was gevallen op een medewerker die reanimatie behoeftig bleek. Op de steiger was een medewerker bezig om stroom aan te leggen aan het plafond. Deze medewerker was gezekerd en bleef daardoor aan het plafond hangen. Aan de teams de opdracht om eerst de reanimatie op te starten en de medewerker die aan het plafond hing veilig naar beneden te krijgen. 10 teams boden uiteindelijk 20 verschillende oplossingen. Aan de jury de zware taak om te beoordelen hoe de teams dit hadden gedaan en ook of het op een veilige manier gebeurde.



Op de brandbestrijdingsbaan in het pand van de gemeentewerken moesten de teams een brand bestrijden op meerdere locaties in het pand op de begane grond en op de verdieping. Er bleek sprake te zijn van brandstichting. Natuurlijk gingen de teams ook op zoek naar slachtoffers; echter deze bleken er niet te zijn wat voor veel teams best verwarrend was aangezien er bij brandweerwedstrijden eigenlijk ook altijd slachtoffers in het scenario zitten. Men moest zich dus volledig focussen om de branden op de juiste wijze en in de juiste volgorde te bestrijden. Ook hier werden de vaardigheden weer beoordeeld door een deskundige jury.



Vrijwel alle korpsleden van Pekela werden die dag ingezet voor de organisatie. Ook de partners van de korpsleden droegen hun steentje bij door voor personeelsvereniging van brandweer Pekela de catering te verzorgen gedurende de dag. Voor de kinderen was er een knutselhoek en een luchtkussen. Bij beide locaties was er ook een mogelijk voor het publiek om mee te kijken naar de vaardigheden van de deelnemende brandweer korpsen.



‘s Avonds was er de prijsuitreiking in Pekela hof waar burgemeester Jaap Kuin de teams bedankte voor hun deelname. Ook bedankte de burgemeester de teams van Oude- en Nieuwe Pekela voor de goede organisatie van dit evenement, waar Pekela weer goed op de kaart werd gezet. Tenslotte werden ook alle juryleden van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (AWBC) bedankt. Alle deelnemers kregen een goed gevulde goody bag mee naar huis.

De uitslagen zijn als volgt:

112

1 post Ten boer

2 post Siddeburen

3 post Leek

4 post Scheemda

5 post Uithuizen-2

6 post Bedum

7 post Winschoten-2

8 post Bierum

9 post Hoogezand 3

10 post Harkstede

Brandbestrijding:

1 Post Hoogezand-2

2 post Veendam

3 post Haren-2

4 post Middelstum

5 post Wagenborgen

6 post Finsterwolde

7 post Appingedam

8 post Wehe-den Hoorn

9 post Bad Nieuweschans

Tekst en foto’s: Fred Stötefalk en Michel Fendker