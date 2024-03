Verbinding bij de Binding 

OUDE PEKELA – Op 15 juni is bij de Binding een Verbindingsconcert: dans, muziek, kraampjes met zelfgemaakte souvenirs en Oekraïense hapjes. Daarnaast is er een plan ontstaan om gezamenlijk een vrolijk bloemproject op te zetten.

De oorlog in Oekraïne is al ruim 2 jaar aan de gang. Vele Oekraïners, jong en oud zijn hun land ontvlucht. Een deel van de gevluchte Oekraïners heeft tijdelijk onderdak gevonden in Oude-en Nieuwe Pekela. Daar zijn ze veilig maar hoe ziet hun toekomst eruit en hoelang gaat deze verschrikkelijke oorlog nog duren?

Hoe overleven ze die tijd in een voor hen vreemde omgeving?

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in gemeente Pekela volop in het nieuws geweest in het nieuwe jaar. Op de 2 opvanglocaties ontstaan intussen nog elke dag nieuwe initiatieven om de mensen een warm thuis te bieden. Daarvoor is draagvlak in de omgeving van de opvanglocatie onmisbaar. In Pekela zet het locatiemanagement samen met het team woonbegeleiders in op verbinding met omwonenden, met oog voor de uitdagingen waar zij voor staan.

Biblionet Groningen heeft zich vanaf oktober 2023 ingezet om deze mensen op een plezierige wijze bekend te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Hierbij wil Biblionet de lokale bewoners betrekken want wat weten zij over de Oekraïners die naast hen wonen?

Biblionet Groningen heeft inmiddels met succes meerdere activiteiten voor deze Oekraïners georganiseerd zoals: op stap naar een aantal musea en educatieve bijeenkomsten over de culturele diversiteit en geschiedenis van Nederland. De deelnemers, kinderen, jongeren en volwassen, waren erg enthousiast en dankbaar.

Op 1 mei is een bezoek met de bus naar Amsterdam gepland. Op het programma staan: Het Nemo museum en “This is Holland”.

Op 15 juni is er een Verbindingsconcert bij de Binding: Dans, muziek, kraampjes met de zelfgemaakte souvenirs en Oekraïense hapjes.

Er worden 2 concerten georganiseerd om 12 uur en 15 uur . Vanaf 1 april zijn de kaarten bij de bibliotheek of bij de Molenhof aan de balie te koop. Mis de kans niet om lokale talenten te zien en te ervaren. Een bijzonder moment om elkaar te leren kennen.

Daarnaast is er een plan ontstaan om gezamenlijk een vrolijk bloemproject op te zetten. Want vrolijkheid kunnen we nu immers wel gebruiken. Iedereen wordt uitgenodigd om een eigen bloem of bloemstukje te maken, een stoffen tegeltje (30×30). Groot, klein, moeilijk of eenvoudig; Alles kan en mag. Het liefst in alle kleuren van de regenboog. Bibliotheek Oude Pekela roept alle creatievelingen op om bloemen te breien, te haken of op welke manier dan ook. Al het ingeleverde bloemwerk zal worden verwerkt tot één kunstwerk.

Brei en haak mee voor meer fleurigheid en lever het in bij de Bibliotheek Oude Pekela.

Wil je wat garen, stoffen ( oude gordijnen), lintjes, haak-en borduurspullen doneren, alles wat je kan missen? Dit kan bij de bibliotheek of de Molenhof tot 1 mei. Graag vermelden: Verbinding bij de Binding . Alvast bedankt en graag tot 15 juni.

