Zo-as beloofd: nieuwe single Marlene Bakker vandaag uitgebracht

WESTERWOLDE, GRONINGEN – Vandaag is Zo-as beloofd van Marlene Bakker uit als single.



Zo-as beloofd gaat over terugkerende dromen waarin je ineens terug gaat in de tijd. Marlene wilde dat heel graag vertalen naar een videoclip met behulp van bijzonder eeuwenoud Gronings erfgoed. Daarnaast wilde ze graag de positie van vrouwen door de eeuwen heen belichten. Het is dan ook niet toevallig dat de single uitkomt op 8 maart, Internationale Vrouwendag.

Voor de videoclip heeft Marlene samengewerkt met filmmaker Thomas Grootoonk. Met hem heeft ze destijds ook de videoclip voor Waarkhanden gemaakt. Ze wilde heel graag weer filmen in Westerwolde. Een prachtige streek in Oost-Groningen waar de historie nog tastbaar is en er mystiek in de lucht hangt. Maar het is ook een streek met een donkere geschiedenis van heksenvervolgingen die plaatsvonden in de 16e eeuw. Dit was het startpunt voor de videoclip.



Ze begonnen met filmen bij de Burcht in Wedde. De drost die in de 16e eeuw huisde in de Wedderborg hield nauwkeurig bij wie op de brandstapel het leven liet. Daardoor valt nog te achterhalen wat er is voorgevallen. De terechtstellingen vonden plaats op de Giezelbaarg (Geeselberg). Tot 1803 was het een richtplaats waar vonnissen werden voltrokken die in de nabijgelegen burcht te Wedde werden geveld. De veroordeelden werden hier gegeseld, opgehangen of verbrand. Aan het einde van de 16e eeuw zijn er 22 mannen en vrouwen omgebracht op beschuldiging van tovenarij. Enkele jaren geleden is bij de heuvel een monument geplaatst met de namen van de slachtoffers van deze heksenvervolgingen in Westerwolde.



Marlene is vlak bij de Giezelbaarg opgegroeid en de historie van deze streek heeft haar altijd beziggehouden. Afgelopen jaar heeft ze de tentoonstelling ‘Heksen van de Ruiten Aa’ bezocht in het Klooster van Ter Apel. Ze vond dat zo indrukwekkend en het deed haar heel veel. Misschien juist omdat de positie van vrouwen nog steeds veel te wensen overlaat. Het zette haar ook aan het denken. Wat voor effect hebben de heksenvervolgingen gehad in de 16e eeuw en hoe zingt dat nog door tot de huidige tijd? Er is helaas tegenwoordig nog steeds sprake van misogynie en femicide. In de= videoclip laat Marlene zien dat de angst en zorg die je als vrouw kan hebben van alle tijden is. Sterker nog, deze angst wordt ook weleens brandstapelangst genoemd. Het is eigenlijk een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Marlene vond dit een mooi en belangrijk thema om te verweven met terugkerende dromen die aangeven dat je soms vast kan zitten in oude patronen.

Menkemaborg

Naast de 16e eeuw in Westerwolde wilde Marlene ook graag de 18e eeuw verbeelden. Hiervoor is ze naar de Menkemaborg in Uithuizen gegaan. Een prachtige borg waar de vertrekken levendig zijn ingericht alsof de bewoners zo terug kunnen komen. Dit geeft je als bezoeker een unieke inkijk van hoe het leven er toentertijd uitzag. Ze hebben gefilmd in de keuken van de Menkemaborg en dit hebben ze afgewisseld met beelden uit Marlene’s eigen keuken. In de videoclip lopen de beelden en tijden in elkaar over, net zoals dat in dromen vaak gebeurd. De tijdslijnen vervagen waardoor alles nog meer met elkaar verbonden is.

Ingezonden